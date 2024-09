DIRETTA SORRENTO ALTAMURA, OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Ci siamo, la diretta Sorrento Altamura andrà in scena domenica 8 settembre 2024 alle ore 18:30. La sfida dello Stadio Italia ospiterà i pugliesi che arriveranno in Campania senza aver ancora vinto una partita in campionato.

I rossoneri stanno migliorando progressivamente, iniziando con la sconfitta di Coppa Italia Serie C in casa del Picerno per 2-0. In campionato è iniziato con il pareggio con il Catania a reti bianche fino alla vittoria sul campo del Monopoli.

L’Altamura ha iniziato nel migliore dei modi con una doppia vittoria ai supplementari in Coppa Italia Serie C contro Turris e Picerno. Con ottimi propositi, i pugliesi hanno iniziato il campionato che però vede ancora nono solo zero punti in cascina, ma anche zero gol: doppio 2-0 incassato da Crotone e Foggia.

DOVE VEDERE DIRETTA TV SORRENTO ALTAMURA, STREAMING VIDEO

Ora è il momento di capire dove vedere la diretta Sorrento Altamura. La sfida verrà trasmessa su abbonamento da Sky e NOW.

Per assistere all’evento in diretta streaming quindi su smartphone, tablet e computer dovrete scaricare le rispettive applicazioni di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO ALTAMURA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Sorrento Altamura. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Del Corpo, difesa a quattro con Todisco, Fusco, Blondett e Panico. A centrocampo ci saranno Cuccurullo, De Francesco e Cangianello mentre in attacco Musso, Bolsius e Guadagni.

L’Altamura invece si schiererà con il 4-2-3-1. In porta Viola, retroguardia composta da Acampa, Sadiki, Mane e Gigliotti. In mediana Bumbu e Franco con Minesso insieme a Ronaldo e Peschetola sulla trequarti dietro a Sabbatani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SORRENTO ALTAMURA

Infine andiamo a vedere le quote per le scommesse sulla diretta Sorrento Altamura. A partire con i favori del pronostico sulla carta sono i padroni di casa a 1.85 contro i 3.95 del 2 fisso. Per chi è interessato al pareggio sappia che la quota è di 3.25.

Per quanto riguarda le reti, il Gol è dato a 2.05 mentre il No Gol lo troviamo a 1.63. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.53.