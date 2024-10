RISULTATI SERIE C: LA CRISI

Tema forte per i risultati Serie C di oggi è sicuramente la crisi del Caldiero Terme: una neopromossa assoluta che all’esordio in terza divisione ha stupito tutti andando subito a vincere sul campo di una squadra esperta come l’Albinoleffe, e che poi ha proseguito con il vento in poppa perché, dopo aver perso in casa contro il Padova che è ancora in classifica, il Caldiero Terme ha saputo infilare la vittoria di Trieste e il roboante 4-1 contro la Pro Vercelli. Dopo quattro giornate dunque la matricola veneta era terza in classifica, e poteva sognare alla grande; poi, improvvisamente, qualcosa si è rotta e non sono più arrivati punti.

Il dato parla di quattro sconfitte consecutive: contro Trento, Alcione Milano, Pergolettese e Virtus Verona sono arrivati ko contro squadre in difficoltà se non negli ultimi posti della classifica, e per di più le uniche due reti all’attivo in questa serie sono quelle di Crema, che però non hanno evitato quella che era la terza sconfitta in serie. Il Caldiero Terme ha già esaurito la grande spinta? Oggi contro la Feralpisalò sarà durissima, ci aspettiamo comunque una reazione nervosa da parte dei veneti che vogliono giocarsela e poi scopriremo quale sarà l’esito di questa partita. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C: METÀ CALENDARIO OGGI!

Ben 14 partite sono previste nei risultati Serie C di domenica 13 ottobre: come già sappiamo siamo nel calendario della nona giornata, e il programma riparte alle ore 12:30 dal lunch match Campobasso Spal ma, per l’appunto, prevede in questa domenica praticamente la metà del turno, con quattro partite sia per il girone A che per il girone B ma ben sei per il girone C. Cosa succederà e come cambieranno le classifiche del campionato lo scopriremo presto, intanto ovviamente possiamo fare qualche rapida considerazione sulle sfide del giorno parlando per esempio del Vicenza, che arriva dalla sconfitta di Padova.

Il LaneRossi non è riuscito a operare il sorpasso ai danni della capolista e anzi si è staccato a 4 punti, sorpassato nuovamente dal Renate è come se dovesse cominciare da capo e questo potrebbe farsi sentire nella partita del Romeo Menti contro il Lumezzane, avversaria che sta sicuramente bene e che sta puntando un posto nei playoff. Sempre nel girone A scopriremo poi se la Pro Vercelli e la Feralpisalò, entrambe impegnate in casa e rispettivamente contro Caldiero Terme e Union Clodiense, due neopromosse, potranno ambire a posizioni migliori della classifica; poi tanti altri temi importanti, noi infatti adesso proveremo a dire altro circa i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: LE SFIDE PIÙ INTERESSANTI

L’appuntamento con i risultati Serie C è sempre molto intrigante, in più questa domenica si giocano 14 partite e dunque ci sarebbe parecchio da dire. Nel girone B per esempio la Ternana, dopo essere stata fermata da un Campobasso in crescita, proverà a prendersi il primo posto temporaneo nella partita serale e casalinga contro l’Ascoli, una squadra che almeno sulla carta dovrebbe giocarsi la promozione ma che ha faticato parecchio a entrare in ritmo, e ora deve anche solo tentrare di entrare in zona playoff. Dopo la prima sconfitta in campionato il Legnago Salus ha perso nuovamente ed è ultimo in classifica: in più, oggi sfida un Gubbio sempre molto pericoloso.

In grande ascesa l’Arezzo, reduce dal bellissimo colpo di Sassari contro la Torres: attenzione agli amaranto che sono in alta classifica nel girone B e potrebbero rappresentare una bellissima sorpresa nella corsa alla promozione, anche squadre come Rimini e Vis Pesaro vogliono testare le loro possibilità anche se forse qui si parla più che altro di una lotta per posizionarsi al meglio nella griglia della post season. La strada chiaramente è ancora molto lunga, ma già questi risultati Serie C per la nona giornata saranno molto importanti: a noi allora non resta che vedere cosa ci racconteranno i campi tra qualche ora…

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 Feralpisalò Caldiero Terme

ore 15:00 Vicenza Lumezzane

ore 15:00 Pergolettese Trento

ore 15:00 Pro Vercelli Union Clodiense

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 25

Renate 18

Vicenza 17

Alcione Milano 16

Lumezzane, Atalanta U23 14

Albinoleffe, Trento 13

Feralpisalò, Lecco, Novara 12

Pro Patria, Giana Erminio 11

Virtus Verona, Pro Vercelli 10

Caldiero Terme 9

Union Clodiense 6

Triestina, Pergolettese 5

Arzignano 4

GIRONE B

ore 12:30 Campobasso Spal

ore 15:00 Legnago Salus Gubbio

ore 17:30 Arezzo Rimini

ore 17:30 Pianese Carpi

ore 17:30 Vis Pesaro Pineto

ore 20:45 Ternana Ascoli

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Entella 20

Torres 18

Ternana 17

Arezzo 15

Gubbio 12

Rimini, Vis Pesaro, Campobasso, Lucchese 1

Carpi, Perugia 10

Sestri Levante, Pianese 9

Ascoli 8

Pontedera, Spal (-3), Pineto 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3

GIRONE C

ore 15:00 Benevento Latina

ore 17:30 Taranto Picerno

ore 19:30 Avellino Casertana

ore 19:45 Potenza Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Audace Cerignola 18

Catania, Monopoli, Giugliano 17

Picerno, Benevento 16

Trapani, Potenza 14

Sorrento 13

Avellino, Cavese 10

Casertana, Acr Messina, Foggia, Crotone, Turris (-1) 8

Latina, Altamura 7

Juventus Next Gen 6

Taranto 3