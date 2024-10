VIDEO PADOVA VICENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Euganeo il Padova ha la meglio sul Vicenza vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoscudati tentano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni con una sortita offensiva di Cretella disinnescata in calcio d’angolo da Confente subito intorno al 3′.

I minuti passano ed i biancorossi provano a reagire affidandosi alle giocate di Laezza al 26′ e di Morra, di testa, al 28′ pur dovendo fare i conti con gli ottimi interventi eseguiti dal portier Fortin. I patavini tornano a spingere ed i loro sforzi vengono premiati al 45’+2′ dalla rete del vantaggio siglata da Liguori, che insacca la sfera sull’assist offertogli dal suo compagno Spagnoli.

Nel secondo tempo la compagine guidata da mister Vecchi cerca di ripartire con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio salvo sparare largo verso il 55′ con Rauti. Nel finale è ancora Rauti a fallire un’altra occasione al 64′ per colpa delle parate di Fortin, che salva il punteggio fermando pure Zonta all’81’ e Leverbe al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Calzavara, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Liguori al 43′ e Delli Carri al 63′ da un lato, Laezza al 16′, Zonta al 41′, Rauti al 52′ e Sandon all’85’ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Padova di raggiungere quota 22 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Vicenza non si muove restando bloccato a 17 punti.

VIDEO PADOVA VICENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS