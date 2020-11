Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle partite (gironi)

RISULTATI SERIE C LIVE 12^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C anche in questa domenica 22 novembre 2020. Pur dopo un’intenso turno infrasettimanale, riservato però a una parte della lunga lista di recuperi, e chiaramente un sostanzioso sabato dedicato agli anticipi, ecco che i nostri beniamini dei gironi A, B e C saranno oggi in campo per la giornata clou del 12^ turno della stagione regolare. L’attesa verso le sfide che ci attenderanno è grande, ma pure è grande timore che anche oggi dovremo assistere a rinvii e cancellazioni, anche dell’ultimo minuto. Come già occorso nelle passate settimane, anche oggi alcune partite sono a rischio: sono sempre tante le positività al coronavirus riscontrate all’interno di molti spogliatoi e parecchi club sono già stati costretti a chiudere numerosi rinvii alla Lega Pro. La quale ora dovrà valutare se a breve prendere misure già efficaci: la lista dei match da recuperare si fa sempre più lunga e sta terminando ormai lo spazio in calendario. Ma per ora godiamoci questa domenica riservata ai risultati della Serie C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Andiamo dunque a dare uno sguardo alle sfide che ci attenderanno oggi, in questa domenica riservata ai risultati della Serie C per la 12^ giornata, con la necessaria avvertenza che il programma potrebbe variare non poco anche a poche ore dal via ufficiale. Cominciamo allora dal girone A, dove alla vigilia del turno, il primo fischio d’inizio è stato fissato per le ore 12.30 per la sfida tra Pontedera e Pro Patria: a seguire per le ore 15.00 sarà a volta di Albinoleffe-Como e Juventus U23- Pistoiese, come anche Lecco-Pergolettese, Lucchese-Giana Erminio e Pro Vercelli-Pro Sesto. Il programma si chiuderà alle ore 16.30 con la sfida tra Carrarese e Olbia, dove i sardi proveranno a centrare il secondo successo in stagione dopo i tre punti vinti con la Pistoiese. Per il girone B ecco che invece il programma ci riserva per la 12^ giornata la sfida Triestina-Fermana per le ore 14.00: alle ore 15.00 sarà invece la volta di Matelica-Cesena e Modena-Sudtirol. Solo alle ore 17.30 avranno invece inizio le sfide Arezzo-Fano, Feralpisalò-Padova, Legnago-Imolese, Ravenna-Sambenedettese, Virtus Verona-Mantova e pure Vis Pesaro-Carpi. Programma poi intenso anche per il girone C della Serie C. Il turno verrà infatti inaugurato dalle sfide Catania-Turris e Foggia-Virtus Francavilla, previsti alle ore 14.30, ma alle 15.00 sarà spazio per Casertana-Bari, Catanzaro-Cavese, Monopoli-Vibonese e Paganese-Bisceglie. Solo alle ore 17.30 si accenderà Ternana-Teramo, sfida dove gli umbri, di ritorno anche dall’ultimo tris firmato ai danni del Bari, proveranno a mantenere un trend invidiabile di vittorie, che li porta alla vetta della classifica del girone C.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 12.30 Pontedera-Pro Patria

Ore 15.00 Albinoleffe-Como

Ore 15.00 Juventus U23-Pistoiese

Ore 15.00 Lecco-Pergolettese

Ore 15.00 Lucchese-Giana Erminio

Ore 15.00 Pro Vercelli-Pro Sesto

Ore 16.30 Carrarese-Olbia

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 23

Renate 22

Carrarese 19

Lecco 18

Alessandria, Pro Sesto 17

Pontedera, Como 16

AlbinoLeffe, Pro Patria 15

Novara, Grosseto 14

Livorno, Juventus U23 13

Pergolettese 12

Pistoiese, Piacenza 9

Olbia 8

Giana Erminio 7

Lucchese 3

GIRONE B

Ore 14.00 Triestina-Fermana

Ore 15.00 Matelica-Cesena

Ore 15.00 Modena-Sudtirol

Ore 17.30 Arezzo-Fano

Ore 17.30 Feralpisalò-Padova

Ore 17.30 Legnano-Imolese

Ore 17.30 Ravenna-Sambenedettese

Ore 17.30 Virtus Verona-Mantova

Ore 17.30 Vis Pesaro-Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 23

Perugia 21

Modena, Feralpisalò 20

Sudtirol 19

Carpi 18

Triestina, Matelica, Cesena 17

Sambenedettese 16

Virtus Verona 15

Mantova 14

Legnago, Imolese 12

Fermana, Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Gubbio 7

Fano 5

Arezzo 3

GIRONE C

Ore 14.30 Catania-Turris

Ore 14.30 Foggia-Virtus Francavilla

Ore 15.00 Casertana-Bari

Ore 15.00 Catanzaro-Cavese

Ore 15.00 Monopoli-Vibonese

Ore 15.00 Paganese-Bisceglie

Ore 17.30 Ternana-Teramo

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 27

Teramo 23

Bari 20

Turris, Catanzaro 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese, Palermo, Catania 12

Paganese 10

Monopoli, Virtus Francavilla, Potenza 9

Bisceglie, Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5



