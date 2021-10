Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide (7^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI LE ALTRE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

Spazio per i risultati della Serie C anche in questa domenica 3 ottobre 2021 per le sfide della settima giornata. Dopo un intenso turno infrasettimanale e pure i primi anticipi occorsi solo ieri, ecco che il terzo campionato nazionale torna di scena, e pure saranno ancora i club dei tre gironi A, B e C a farci compagnia, anche se la maggior parte delle squadre del gruppo B sono state protagoniste ieri: aspettiamoci una domenica ricca con ben 20 incontri in programma, pure divisi in appena due fasce orarie. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà questa domenica riservata ai risultati della Serie C.

Cominciamo allora dal girone A presente oggi al gran completo: tutte le 10 sfide cominceranno alle ore 14.30. Ecco allora che per la settima giornata assistermo a incontri come Feralpisalò-Pro Sesto, Pergolettese-Piacenza e come pure Fiorenzuola-Lecco e a Giana Erminio-Legnago, senza dimenticare pure il match da centro classifica tra Mantova e Juventus U23. Sempre alle ore 14.30 saranno in campo i tigrotti della Pro Patria per il big match contro la Virtus Verona, prima delle squadre in zona rossa della classifica, come anche si accenderà lo scontro Padova-Seregno, con i nerazzurri pronti a fare l’impresa contro la capolista, dopo anche i successi conseguiti contro Fiorenzuola e Pergolettese. Sempre per il turno pure oggi pomeriggio ci aliteranno le sfide Triestina-Albinoleffe e Renate-Trento, oltre al match di alta quota tra Pro Vercelli e Sudtirol, con le prime due sfidanti dei patavini leader, pronte a darsi battaglia.

RISULTATI SERIE C, LE SFIDE DEL GIRONE B E C

Proseguendo nel programma di questa intensa domenica tutta riservata ai risultati della Serie C, vediamo subito che per il girone B pure il primo fischio d’inizio oggi sarà atteso alle ore 14.30, quando pure comincerà l’incontro tra Olbia e Gubbio: solo alle 17.30 saranno di scena invece Pescara-Reggina e Pontedera-Entella, con i liguri pronti al riscatto dopo il pareggio recuperato in settimana contro l’Olbia. Gran spazio poi avranno oggi i match del girone C: qui pure per la settima giornata il primo fischio d’inizio sarà alle ore 14.30 per l’incontro tra Vibonese e Potenza.

Di fila saranno però ben sei gli incontri che cominceranno alle ore 17.30 (saranno ben tre i posticipi). Ecco che allora solo nel tardi pomeriggio assisteremo alle partite Campobasso-Paganese e Foggia-Messina, come pure la big match tra Bari e Monopoli, con le due squadre che al momento occupano i primi due gradini della classifica del gruppo. Sempre alle ore 17.30 si accenderanno pure gli scontri Virtus Francavilla Tarano e Turris-Latina, dove pure i nerazzurri proveranno a riscattarsi dopo ben due KO di fila, appena recuperati con Taranto e Juve Stabia. A chiudere il quadro di questa domenica l’incontro poi tra Monterosi e Avellino, con gli irpini reduci da un deludente pareggio col Catanzaro nel turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14:30 FeralpiSalò-Pro Sesto

Ore 14:30 Fiorenzuola- Lecco

Ore 14:30 Giana Erminio-Legnago Salus

Ore 14:30 Mantova-Juventus U23

Ore 14:30 Padova-Seregno

Ore 14:30 Pergolettese-Piacenza

Ore 14:30 Pro Patria Virtus Verona

Ore 14:30 Pro Vercelli-Südtirol

Ore 14:30 Renate-Trento

Ore 14:30 Triestina-AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 18

Pro Vercelli 14

Albinoleffe, Sudtirol* 13

Lecco 12

Feralpisalò, Renate 10

Trento 9

Triestina 8

Mantova, Piacenza, Seregno, Giana Erminio 7

Juventus U23 6

Fiorenzuola 5

Pergolettese, Pro Patria, Virtus Verona 4

Legnago Salus* 2

Pro Sesto 1

* una partita in meno

GIRONE B

Ore 14:30 Olbia-Gubbio

Ore 17:30 Pescara-Reggiana

Ore 17:30 Pontedera-Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Ancona-Matelica 16

Reggiana, Cesena 14

Siena, Pescara, Modena 12

Imolese 11

Entella, Gubbio 10

Vis Pesaro 9

Carrarese, Pontedera 8

Montevarchi, Olbia, Lucchese 7

Teramo 6

Pistoiese 5

Grosseto, Fermana 4

Viterbese 3

GIRONE C

Ore 14:30 Vibonese-Potenza

Ore 17:30 Bari-Monopoli

Ore 17:30 Campobasso-Paganese

Ore 17:30 Foggia-ACR Messina

Ore 17:30 Monterosi Tuscia-Avellino

Ore 17:30 Turris-Latina

Ore 17:30 Virtus Francavilla-Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 14

Monopoli 13

Virtus Francavilla 12

Taranto, Paganese 11

Turris, Juve Stabia 10

Foggia, Palermo 9

Picerno, Avellino, Catanzaro 8

Acr Messina, Fidelis Andria, Campobasso, Latina 5

Catania, Monterosi 4

Potenza 3

Vibonese 2



