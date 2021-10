Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide per la 8^ giornata

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SPAZIO ALL’OTTAVA GIORNATA DI CAMPIONATO

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C, in questa domenica 10 ottobre 2021. Dopo dunque i primi anticipi occorsi solo ieri, ecco che sarà solo oggi che si completerà il quadro per l’ottava giornata del campionato regolare e dunque saranno tutti e tre i gironi, A, B e C pure oggi protagonisti. Il programma delle sfide che ci attende oggi , come al solito, è davvero fitto: non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere quali saranno gli incontri che ci faranno subito compagnia.

Cominciamo dal girone A, che per questa domenica sarà in campo di primo pomeriggio con ben sette incontri: ovunque il fischio d’inizio sarà previsto per le ore 14.30. Si comincerà dunque molto presto anche con la sfida tra Albinoleffe e Renate, match che vede i seriani pronti al colpaccio per rimanere sulla scia della capolista Padova. Alla medesima ora avremo anche le partite Legnago-Pergolettese, Pro Sesto-Pro Patria e Seregno-Mantova, con i virgiliani pronti al riscatto dopo la sconfitta patita contro la Juventus U23 qualche giorno fa: ancora sarà fischio d’inizio per Sudtirol-Giana Erminio, Trento-Fiorenziola e Virtus Verona-Triestina, dove gli alabardati cercheranno riscatto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SFIDE DEI GIRONI B E C

Per la domenica dedicata ai risultati della Serie C, ecco che pure saranno parecchie le partite del girone B che ci faranno compagnia. Calendario alla mano ecco che subito alle ore 14.30 daremo il via all’incontro tra Cesena e Ancona Matelica, coi marchigiani impazienti di riprendersi la vetta del girone, a spese proprio dei romagnoli, che li seguono dal terzo gradino della classifica. Alla medesima ora anche l’incontro Lucchese-Vis Pesaro, mentre solo alle ore 17.30 daremo il via alle sfide Imolese-Carrarese e Viterbese-Grosseto, con i gialloblu che dopo i recenti KO hanno cambiato anche allenatore, chiamando in panca Giuseppe Raffaele.

Per il girone C amplissimo programma per questa domenica nell’ottava giornata della Serie C. Qui pure si comincerà solo alle ore 17.30 con la sfida al vertice tra Bari e Turris, con i galletti che pure fin qui non hanno incassato ancora nessuna sconfitta. Di fila e alla medesima ora si accederanno gli incontri Catania-Juve Stabia e Latina-Picerno, come pure l’incontro tra Monopoli e Campobasso, dove i gabbiani vogliono rifarsi dopo l’ultimo KO rimediato contro la capolista Bari solo pochi giorni fa. Sempre alle ore 17.30 per il girone C pure avranno inizio Paganese-Catanzaro e Potenza-Fidelis Andria, come anche l’incontro Taranto Vibonese, per i gradini più bassi della classifica. A chiudere il quadro dei risultati della Serie C per il girone C alle ore 17.30 anche il prestigioso incontro tra Palermo e Foggia, dal pronostico assolutamente incerto, benchè i satanelli vi approdino da due successi di fila, appena conseguiti contro Andria e Messina.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 14:30 AlbinoLeffe-Renate

Ore 14:30 Legnago Salus-Pergolettese

Ore 14:30 Pro Sesto-Pro Patria

Ore 14:30 Seregno-Mantova

Ore 14:30 Südtirol-Giana Erminio

Ore 14:30 Trento-Fiorenzuola

Ore14:30 Virtus Verona-Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 19

Albinoleffe, Sudtirol* 16

Pro Vercelli 14

Renate 13

Lecco 12

Feralpisalò 11

Trento, Juventus U23 9

Triestina, Piacenza, Seregno, Fiorenzuola 8

Mantova, Giana Erminio, Pro Patria 7

Pergolettese, Legnago Salus* 5

Virtus Verona 4

Pro Sesto 2

* una partita in meno

GIRONE B

Ore 14:30 Cesena-Ancona-Matelica

Ore 14:30 Lucchese-Vis Pesaro

Ore 17:30 Imolese-Carrarese

Ore 17:30 Viterbese- Grosseto

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 17

Ancona-Matelica 16

Cesena 14

Siena, Pescara, Modena 12

Imolese, Pontedera 11

Entella, Gubbio, Olbia 10

Vis Pesaro 9

Carrarese 8

Montevarchi, Lucchese 7

Teramo 6

Pistoiese 5

Grosseto, Fermana 4

Viterbese 3

GIRONE C

Ore 17:30 Bari-Turris

Ore 17:30 Catania-Juve Stabia

Ore 17:30 Latina-Picerno

Ore 17:30 Monopoli-Campobasso

Ore 17:30 Paganese-Catanzaro

Ore 17:30 Palermo-Foggia

Ore 17:30 Potenza-Fidelis Andria

Ore 17:30 Taranto-Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 17

Turris, Monopoli, Virtus Francavilla 13

Foggia, Taranto 12

Catanzaro, Juve Stabia, Paganese 11

Palermo 10

Avellino, Campobasso, Picerno 8

Catania, Monterosi 7

Fidelis Andria, Acr Messina, Latina 5

Potenza 4

Vibonese 3



