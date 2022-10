Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (6^ giornata)

RISULTATI SERIE C: UNA DOMENICA INTENSA!

Una nuova, intensa domenica dedicata ai risultati di Serie C sta per aprirsi: l’appuntamento è per il 2 ottobre alle ore 14:30, quando andranno in scena le prime partite valide per la 6^ giornata dei gironi A e B. Il programma è leggermente cambiato rispetto alle precedenti settimane: non nella struttura (la domenica resta sempre dominante come numero di match) quanto perché il girone C è passato al sabato dando spazio al girone A per il giorno successivo, in un’alternanza che comunque riguarderà altri momenti della stagione. Nel girone A peraltro Vicenza e Juventus U23 hanno una partita in meno, causa sosta per le nazionali.

Cosa dire allora di questi risultati di Serie C che stanno per farci compagnia? La situazione è già cambiata nel corso dei vari turni, le capolista che avevamo conosciuto la scorsa settimana non sono più tali o comunque sono state agganciate in vetta (la Carrarese nel girone B), chiaramente essendo solo all’inizio del campionato è evidente che ci siano alternanze di questo tipo ma, di contro, bisogna anche presentare il quadro di alcune squadre in crisi di identità. Non resta che affidarsi ai campi per scoprire quello che succederà oggi nella 6^ giornata…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Avevamo lasciato i risultati di Serie C prima delle nazionali – questa terza divisione comunque non si è fermata – con Pordenone e Carrarese al comando dei rispettivi gironi: poi entrambe hanno perso, dunque i ramarri nel girone A sono stati scavalcati dal Padova e dalla Feralpisalò ma anche dal Novara, occupando adesso la quarta posizione in classifica in un torneo che comunque resta per ora di alto livello. Sconfitta a sua volta, la Carrarese viaggia appaiata alla Reggiana: gli emiliani di fatto hanno ripreso da dove avevano lasciato nella passata stagione, al comando del girone B e con la seria possibilità di andare in fuga (l’anno scorso poi si era messo di mezzo il Modena).

Per il resto, le sorprese non mancano: nel girone A ci sono due matricole terribili come Sangiuliano City Nova e Arzignano che sono ampiamente in zona playoff e quasi possono giocarsi la vetta, nel girone B invece il passo di Siena e Gubbio resta ottimo. Per contro Alessandria (comunque tornata alla vittoria) e Mantova faticano enormemente: piazze storiche che per il momento stanno rischiando una mesta retrocessione in Serie D, ma come detto la stagione è molto lunga ed eventualmente anche per loro ci sarà il tempo di raddrizzare le cose…

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Novara Vicenza

Ore 14:30 Pro Patria Pro Vercelli

Ore 14:30 Renate Pordenone

Ore 14:30 Triestina Virtus Verona

Ore 17:30 Arzignano Trento

Ore 17:30 Juventus U23 Pergolettese

Ore 17:30 Mantova Pro Sesto

Ore 17:30 City Nova Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Feralpisalò 12

Novara 11

Pordenone 10

City Nova, Arzignano 9

Renate, Pro Patria 8

Vicenza, Lecco, Pergolettese 7

Pro Vercelli 5

Juventus U23, Triestina, Trento, Pro Sesto 4

Albinoleffe, Mantova, Virtus Verona 3

Piacenza 2

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona Montevarchi

Ore 14:30 Carrarese Gubbio

Ore 14:30 Cesena Recanatese

Ore 14:30 Entella Imolese

Ore 14:30 Fermana Olbia

Ore 14:30 Fiorenzuola Reggiana

Ore 14:30 Rimini Alessandria

Ore 14:30 San Donato Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Carrarese 12

Siena, Gubbio 11

Fiorenzuola 9

Ancona, Vis Pesaro 8

Rimini, Lucchese, Entella 7

Fermana 6

San Donato, Cesena, Torres, Olbia 5

Pontedera, Imolese 4

Recanatese, Alessandria 3

Montevarchi 2











