Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (8^ giornata)

RISULTATI SERIE C: I GIRONI A E B!

I risultati di Serie C per la 8^ giornata proseguono nel loro programma: domenica 16 ottobre avremo in campo il girone A e il girone B, con le due classifiche che in questo momento sono parecchio interessanti secondo gli ultimi risultati che sono maturati. Sicuramente avremo match da seguire, in entrambi i gironi; si comincia come di consueto alle ore 14:30, e sarà nel primo pomeriggio che si svolgerà la maggior parte di una domenica che poi aprirà anche alla fascia oraria delle ore 17:30, in cui sarà coinvolto solo il girone A visto che tutto il calendario del girone B sarà completato nella fascia precedente.

Al netto degli orari, vedremo cosa succederà oggi con i risultati di Serie C; la grande curiosità di questa stagione è data dal fatto che in questi due gruppi, ma è vero anche nel girone C cui abbiamo assistito ieri, non ci sono squadre che sono andate in fuga bensì, rispettivamente, una coppia e un terzetto al comando delle classifiche. Questo ovviamente contribuisce a rendere particolarmente interessante il quadro; dunque vedremo cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie C per domenica 16 ottobre, mentre aspettiamo facciamo la nostra consueta valutazione…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto, situazione davvero bella per i risultati di Serie C: nel girone A il Padova sembrava destinato ad allungare sulla concorrenza, invece domenica scorsa è andato a Crema e ha incassato un clamoroso 5-0 dalla Pergolettese. Come effetto, al comando della classifica si è formata la coppia Novara-Pordenone, entrambe squadre che in epoca molto recente (un po’ meno i piemontesi, che però sono stati in Serie A) hanno conosciuto la cadetteria e ora proveranno a fare il vuoto, ma naturalmente dovranno guardarsi dallo stesso Padova (che oggi gioca contro la Virtus Verona penultima) e la Feralpisalò, impegnata nella difficile trasferta di Arzignano.

Nel girone B invece comandano addirittura in tre: ci aspettavamo ovviamente la Reggiana, tutto sommato anche il Siena aveva ambizioni anche se forse sta facendo meglio di quanto ci si attendesse mentre è una totale sorpresa il Fiorenzuola. Rispetto ai risultati di Serie C di inizio stagione è sicuramente in calo la Carrarese, che però ha tutto per giocarsi la promozione diretta fino all’ultimo; da segnalare invece che le due neopromosse Recanatese e San Donato stanno faticando parecchio, e sono impegnate nella corsa per non retrocedere direttamente in Serie D.

RISULTATI SERIE C: 8^ GIORNATA

Ore 14:30 Arzignano Feralpisalò

Ore 14:30 Juventus U23 Pro Sesto

Ore 14:30 Novara Lecco

Ore 14:30 City Nova Pergolettese

Ore 14:30 Triestina Albinoleffe

Ore 17:30 Padova Virtus Verona

Ore 17:30 Pro Patria Trento

Ore 17:30 Pro Vercelli Piacenza

Ore 17:30 Renate Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Novara, Pordenone 14

Padova, Feralpisalò 13

Renate, Pro Patria, City Nova 12

Vicenza, Lecco, Pergolettese 11

Arzignano 10

Pro Sesto, Pro Vercelli 8

Albinoleffe, Triestina 7

Juventus U23 6

Mantova, Trento 5

Virtus Verona 4

Piacenza 3

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona Fermana

Ore 14:30 Carrarese Pontedera

Ore 14:30 Cesena Imolese

Ore 14:30 Entella Olbia

Ore 14:30 Fiorenzuola Montevarchi

Ore 14:30 Gubbio Reggiana

Ore 14:30 Recanatese Lucchese

Ore 14:30 Rimini Vis Pesaro

Ore 14:30 San Donato Alessandria

Ore 14:30 Torres Siena

CLASSIFICA GIRONE B

Fiorenzuola, Siena, Reggiana 15

Gubbio 14

Rimini 13

Carrarese, Vis Pesaro 12

Lucchese, Entella 11

Cesena 9

Montevarchi, Imolese, Ancona 8

Torres, Fermana, Pontedera 7

Olbia 6

San Donato 5

Recanatese, Alessandria 3











