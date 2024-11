RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO LE UNDICI PARTITE!

Anche i risultati Serie C saranno grandi protagonisti di sabato 23 novembre 2024: nel campionato di terza divisione siamo arrivati alla 16^ giornata e quindi ci avviciniamo a grandi passi verso la boa di metà stagione, anche oggi saranno coinvolti i tre gironi per un totale di undici partite, cinque a testa per il girone A e il girone C mentre avremo la sola Spal Torres per quanto riguarda il calendario del girone B. Di carne al fuoco ne abbiamo parecchia: le tre classifiche sono diverse ma ci stanno dando comunque indicazioni interessanti, al momento la squadra più avviata verso la promozione diretta rimane il Padova.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Vicenza tallona il Padova! Diretta gol live score (oggi 22 novembre 2024)

Restano al comando anche Pescara e Benevento, ma qui lo scenario è diverso anche se il passo del Delfino è certamente straripante, ma la concorrenza alle spalle degli abruzzesi è ben fornita e ha tutto per provare a operare il sorpasso, o comunque rendere complicate le cose alla capolista sino a primavera inoltrata. Nel girone C il Benevento non riesce a scrollarsi di dosso la concorrenza, ma almeno sulla carta i sanniti sembrano avere qualcosa in più delle altre; oggi i risultati Serie C forniranno altre indicazioni interessanti sullo scenario, non ci resta allora che aspettare l’esito dei campi e nel frattempo approfondire qualche altro tema.

Risultati Serie C, classifiche e gol/ Pareggio al Vigorito, Crotone straripante a Latina! (17 novembre 2024)

RISULTATI SERIE C:DUE BIG RISCHIANO

Per i risultati Serie C si gioca tra poco, e sicuramente ci sono almeno due big che rischiano grosso. Nel girone A proprio la capolista Padova, che fa visita al Lecco: i bluceleste hanno avuto le loro difficoltà e hanno già cambiato allenatore, restano però una squadra che è stata costruita per il ritorno immediato in cadetteria e ultimamente sembrano avere in qualche modo rialzato la testa, dunque una partita tutt’altro che scontata per un Padova che ha vinto 12 delle 14 partite giocate (deve recuperarne una) ma continua a sentire sul collo il fiato del Vicenza, che ha un passo da promozione ma si deve accontentare di inseguire, almeno per ora.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE / Colpo esterno del Potenza! Diretta gol live score (oggi 16 novembre 2024)

Nel girone B la big a rischio è la Torres: domenica scorsa i sassaresi hanno perso una grande occasione per diventare la prima grande alternativa al Pescara, la sconfitta interna contro l’Entella è stata certamente un duro colpo che ha favorito i liguri, la Torres adesso deve stare attenta a non entrare in una spirale di risultati negativi come avvenuto anche lo scorso anno, pur se all’epoca ci sarebbe stato ben poco da fare contro il dominante Cesena. Come detto dunque sono tanti gli argomenti di cui si potrebbe parlare, ma noi preferiamo lasciare ogni discorso alle partite e con i risultati Serie C siamo pronti a vivere un altro grande sabato pomeriggio, a partire come sempre dalle ore 15:00.

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Atalanta U23 Caldiero Terme

Ore 15:00 Pro Vercelli Albinoleffe

Ore 15:00 Trento Giana Erminio

Ore 17:30 Lecco Padova

Ore 17:30 Lumezzane Feralpisalò

GIRONE B

Ore 17:30 Spal Torres

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino Catania

Ore 15:00 Taranto Benevento

Ore 15:00 Trapani Latina

Ore 17:30 Casertana Giugliano

Ore 17:30 Potenza Monopoli