DIRETTA PADOVA NOVARA, CLUB IN SALUTE

Due squadre in ottime condizioni che inseguono obiettivi diversi. La diretta Padova Novara si giocherà lunedì 11 novembre 2024 alle ore 20:30 ed è l’ultima partita di Serie C Girone A per quanto riguarda la 14esima giornata.

I biancorossi si stanno rivelando una squadra devastante con undici vittorie e due pareggi in tredici partite, un ruolino di marcia che ha del clamoroso e che sottolinea come il Padova sia tra le favorito per la promozione. L’ultimo match è stato il 2-1 inflitto alla Pergolettese.

Il Novara ha perso l’ultima sfida a fine settembre con l’Alcione Milano, chiudendo il primo ciclo di sei partite con ben tre sconfitte. Da ottobre in poi però i piemontesi hanno dimostrato il loro meglio con quattro gare vinte e tre pareggiate.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PADOVA NOVARA, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Padova Novara dovrete essere dotati obbligatoriamente di abbonamento a Sky. Questo vi permetterà pure di assistere all’incontro in diretta streaming attraverso l’app di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA NOVARA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Padova Novara. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 3-4-1-2. Fortin in porta, difeso da Belli, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo Capelli, Fusi, Crisetig e Villa con Russini dietro a Valente e Bortolussi.

Replica il Novara con un modulo leggermente diverso ovvero il 3-5-2. Tra i pali Minelli, pacchetto arretrato composto da Lancini, Bertoncini e A. Cannavaro. Nella zona nevralgica del campo avremo Donadio, Ranieri, Calcagni, Basso e Agyemang. In attacco Ongaro-Morosini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA NOVARA

È arrivato il momento di osservare quali sono le quote per le scommesse della diretta Padova Novara. L’1 fisso è naturalmente l’esito più basso ovvero a 1.45. seguito dal segno X del pareggio a 3.80 e il 2 fisso per i piemontesi a 6.50.

L’Over 2.5 è molto alto, addirittura tocca quota 2.25 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.55. Chiudiamo con il Gol a 2.40 e No Gol a 1.50.