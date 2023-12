Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (oggi 3 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Finalmente si gioca per i risultati di Serie C della 16^ giornata. Prosegue lo splendido duello nel girone A: il Mantova è tornato al comando solitario dopo essersi fatto agganciare dal Padova, i biancoscudati infatti hanno pareggiato contro la Pergolettese e in questo modo sono scivolati a 2 punti dai virgiliani. Va ricordato che il Padova rimane ancora imbattuto nella classifica del girone A, ma a fronte di 9 vittorie ha anche 6 pareggi: questo passo gli permette di essere in seconda posizione ma non di avere tutte le rivali dietro.

Per di più adesso si è avvicinata anche una sempre più concreta Triestina, che zitta zitta ha agganciato il Padova (avendo giocato sabato) e deve recuperare martedì contro l’Atalanta U23; in crisi invece il Renate. Le pantere non vincono più, hanno raccolto 4 punti nelle ultime cinque giornate e sono decime, con Legnago Salus e Albinoleffe che incombono in ottica playoff. Tornando alle prime due, oggi impegni casalinghi: il Mantova proprio contro il Renate, il Padova contro un Lumezzane che attualmente sarebbe salvo ma deve comunque guardarsi le spalle. Mettiamoci allora comodi: per i risultati di Serie C è tutto pronto e si può finalmente iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL SOGNO

Parlando ancora dei risultati di Serie C dobbiamo necessariamente approfondire il discorso sulla Torres, una squadra che sta sognando: salva per il rotto della cuffia l’anno scorso, prima in classifica oggi. Si pensava che la prima sconfitta in campionato avrebbe rallentato il percorso dei sassaresi, che invece sono ripartiti più forti di prima: tre vittorie consecutive e un grande carattere, quello mostrato al Tonino Benelli quando hanno ribaltato la Vis Pesaro vincendo nei minuti di recupero, tenendo così il passo del Cesena che nel frattempo ha definitivamente rotto gli indugi.

Entrando nella 16^ giornata la classifica del girone B parla chiaro: romagnoli e Torres avevano 9 punti di vantaggio sulla Carrarese, 10 sul Perugia e ben 14 su Pineto e Recanatese, due grandi sorprese. Per contro, sta affondando il Pescara ma comunque il focus va tenuto sulla Torres: oggi gli isolani sono al Bruno Recchioni nel testa-coda per i risultati di Serie C, la Fermana è ultima in classifica con 7 punti, -6 dai playout e -9 dalla salvezza diretta, con quattro sconfitte consecutive sul groppone. Una grande occasione per la capolista, ma ovviamente guai a sottovalutare l’impegno specialmente nel campionato di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

UNA GRANDE DOMENICA!

Sono ben 17 le partite che domenica 3 dicembre si giocano per i risultati di Serie C: siamo nella 16^ giornata, e se vogliamo la particolarità è data dal fatto che ben cinque gare saranno alle ore 20:45, una cosa inusuale per la domenica. L’orario di inizio dei match è invece quello consueto delle ore 14:00, e come divisione tra i vari raggruppamenti avremo 8 partite nel girone A, 4 nel girone B e 5 nel girone C, cosa che chiaramente porterà anche a modificare le tre classifiche che stanno iniziando ad avere una certa definitività, visto che ci avviciniamo alla conclusione dell’andata.

Sicuramente saranno interessanti le partite del girone B: la Torres infatti non molla, gli straordinari isolani sono stati agganciati dal Cesena ma nel momento in cui avrebbero potuto calare hanno invece ripreso la marcia, e con 36 punti in 15 giornate possono davvero sognare la promozione diretta, anche perché entrando in questa sedicesima giornata c’erano ben 9 lunghezze di vantaggio sulla Carrarese, che occupa la terza posizione. La risposta oggi nel girone B, per i risultati di Serie C, la dovrà anche fornire il Perugia che rischia qualcosa sul campo dell’Olbia.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C sarà certamente interessante anche il contesto del girone C: la Juve Stabia, che in settimana è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell’Avellino, si concentra esclusivamente sulla corsa alla promozione diretta e questa domenica ha un impegno non indifferente, perché al Romeo Menti ospita il Benevento che, insieme al Picerno, si è confermato secondo in classifica a tre lunghezze dalla capolista. Anche i lucani giocano una partita non scontata, sul campo dell’Audace Cerignola che in questa stagione ha fatto vedere di poter puntare i playoff; cerca riscatto l’Avellino che una derby casalingo contro la Turris.

Per il resto, attenzione alle squadre che attualmente sono impegnate nella lotta per evitare la retrocessione o il playout: il Brindisi penultimo in classifica ospita un Crotone che non ha ancora trovato il passo giusto ma certamente può ancora inserirsi in ottica promozione, mentre la Virtus Francavilla rincuorata dall’ultima vittoria scaccia-crisi va al Massimino per sfidare il Catania, altra società le cui ambizioni per il momento non sono confermate sul campo, anche se gli etnei sono neopromossi e dunque ci può stare lo scenario attuale. Tra poco scopriremo cosa succederà sui campi per i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Novara Vicenza

Ore 16:15 Alessandria Fiorenzuola

Ore 18:30 Albinoleffe Pro Vercelli

Ore 18:30 Arzignano Pergolettese

Ore 18:30 Giana Erminio Trento

Ore 18:30 Mantova Renate

Ore 18:30 Padova Lumezzane

Ore 20:45 Pro Sesto Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 35

Padova 33

Triestina 30

Pro Vercelli, Vicenza 25

Virtus Verona 24

Atalanta U23 23

Trento 22

Giana Erminio 21

Renate 20

Legnago Salus, Albinoleffe 19

Lumezzane 18

Pergolettese, Arzignano 17

Pro Sesto 15

Pro Patria 14

Alessandria 12

Novara, Fiorenzuola 10

GIRONE B

Ore 14:00 Fermana Torres

Ore 14:00 Olbia Perugia

Ore 14:00 Pineto Sestri Levante

Ore 20:45 Vis Pesaro Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Torres 36

Carrarese 27

Perugia 26

Pineto, Recanatese 22

Pescara 21

Gubbio, Pontedera, Ancona 20

Arezzo, Rimini 18

Entella 17

Lucchese, Olbia 16

Vis Pesaro 15

Juventus U23 14

Spal, Sestri Levante 13

Fermana 7

GIRONE C

Ore 16:00 Juve Stabia Benevento

Ore 20:45 Audace Cerignola Picerno

Ore 20:45 Avellino Turris

Ore 20:45 Brindisi Crotone

Ore 20:45 Catania Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 32

Picerno, Benevento 29

Casertana 27

Avellino 26

Latina, Crotone 25

Taranto 23

Audace Cerignola, Catania, Foggia 21

Giugliano 19

Monopoli, Potenza 18

Sorrento 16

Virtus Francavilla 15

Turris 14

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 9











