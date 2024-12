RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA SOLITA DOMENICA RICCA!

Nei risultati Serie C avremo la solita domenica ricca di partite: oggi 1 dicembre prosegue il programma della 17^ giornata, saranno coinvolti i tre gironi per un totale di 13 partite. Attenzione agli orari: se ormai è consuetudine il lunch match delle ore 12:30, che stavolta sarà Caldiero Terme Arzignano, ci saranno le solite fasce orarie delle ore 15:00 e 17:30 ma con Vicenza Virtus Verona si “sforerà” alle ore 19:30, e inoltre Padova Triestina sarà disputata alle ore 15:30. Detto questo, il quadro odierno dei risultati Serie C è particolarmente interessante e ci propone alcune sfide dirette che sono intense e delicate.

Ad esempio, la Juventus Next Gen ospita il Taranto: reduci dal pareggio contro la Turris nel recupero di mercoledì, i giovani bianconeri sarebbero ultimi in classifica ma il Taranto è stato fortemente penalizzato e dunque è staccato dalla possibilità di andare a giocare il playout, quella di oggi è un’occasione che i ragazzi di Massimo Brambilla devono necessariamente sfruttare perché la situazione è del tutto funesta. Parlando di Under, nei risultati Serie C di oggi rischia anche il Milan Futuro che ha pareggiato contro il Sestri Levante un’altra sfida diretta e oggi affronta la Ternana che in barba alla penalizzazione continua a inseguire il Pescara per andare a prendersi la promozione diretta.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA SFIDA VENETA

Abbiamo parlato delle due Under ma nei risultati Serie C di oggi il tema forse più intrigante riguarda il girone A, dove scendono in campo come già detto Padova e Vicenza. È una sfida tutta veneta per la promozione diretta, lo è oggi per il LaneRossi che ospita la Virtus Verona e il testa a testa è davvero bellissimo, ci ricorda alcune sfide del passato recente tra due squadre che piazzate in gironi diversi sarebbero entrambe al primo posto in classifica, invece purtroppo una delle due dovrà accettare di passare dai playoff e quanto accaduto nelle ultime stagioni ci dice che poi andare a prendersi il salto di categoria è tutt’altro che semplice.

In ogni caso onore a Padova e Vicenza, entrambe stanno viaggiando a una media ben superiore ai 2 punti per partita e il Padova in particolar modo è straripante, ha perso solo 4 punti in tutto il suo cammino nei risultati Serie C e infatti ne ha 4 di vantaggio dovendo ancora recuperare una partita, la speranza del Vicenza dunque è quella di rintuzzare poco per volta nel tentativo di rimanere costante, ma per il momento si può dire davvero poco a un LaneRossi che, appunto, viaggia a una velocità maggiore di Pescara e Benevento che sono al primo posto nelle classifiche dei gironi B e C.

RISULTATI SERIE C: 17^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Caldiero Terme Arzignano

Ore 15:00 Novara Lumezzane

Ore 15:30 Padova Triestina

Ore 17:30 Giana Erminio Pergolettese

Ore 17:30 Pro Patria Pro Vercelli

Ore 19:30 Vicenza Virtus Verona

GIRONE B

Ore 15:00 Sestri Levante Perugia

Ore 15:00 Ternana Milan Futuro

Ore 15:00 Torres Ascoli

Ore 17:30 Campobasso Rimini

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana Potenza

Ore 17:30 Juventus Next Gen Taranto

Ore 17:30 Turris Acr Messina