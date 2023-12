RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Aimo Diana esonerato! Diretta gol live score (22 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: L’ESONERO

Non è mai bello parlare di un esonero e non lo è a maggior ragione se nei risultati di Serie C è coinvolto Aimo Diana. Da qualche giorno non è più l’allenatore del Vicenza: fatale la brutta sconfitta di Trento (1-4) che ha fatto scivolare all’ottavo posto, nella classifica del girone A, una squadra che praticamente tutti consideravano come grande favorita per la promozione diretta. Il Vicenza era partito anche bene ma poi è calato, per non dire crollato; un peccato per Diana, che nelle stagioni precedenti ha portato per due volte il Renate al terzo posto in Serie C e poi ha ingaggiato uno splendido duello per la promozione con il Modena, ottenendo il salto in Serie B l’anno seguente.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: cade il Perugia! (18 dicembre 2023)

Per Diana è il primo esonero a stagione in corso: al suo posto ecco Stefano Vecchi, che aveva iniziato la Serie B con la Feralpisalò ma a sua volta è stato esonerato, e ha appena rescisso il contratto. Il Vicenza però ha salutato anche il direttore generale Rinaldo Sagramola: lo ha sostituito con Werner Seeber, un signore che nel corso della carriera ha portato il Sudtirol tra i professionisti, il Cittadella in Serie B e il Bassano in Prima Divisione Lega Pro con Serie B sfiorata l’anno dopo. Il curriculum parla per lui, ma a Vicenza la situazione in questo momento non è certo la migliore… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: bel poker del Trento! (oggi 17 dicembre 2023)

SI CHIUDE L’ANDATA!

I risultati di Serie C per la 19^ giornata concludono l’andata nei tre gironi: venerdì 22 dicembre la prima parte di questo turno prevede ben 15 partite con inizio dei match alle ore 16:15 (con Pro Vercelli Virtus Verona) e la conclusione con le gare delle ore 20:45, saranno coinvolti i gironi A, B e C e dunque tutte le classifiche di questo appassionante campionato inizieranno a muoversi in attesa che, appunto, sia scritta la parola fine sulla prima metà della stagione regolare. Due verdetti importanti ci dicono già di come Mantova e Juve Stabia si siano laureati campioni d’inverno; conta il giusto, ma è comunque il giusto premio a due squadre che hanno fatto benissimo.

Risultati Serie C, Classifiche/ un punto a testa! Diretta gol live score (18^ giornata 16 dicembre 2023)

Nel girone B invece la Torres ha ancora la possibilità di effettuare il controsorpasso ai danni del Cesena dopo il pareggio nella sfida diretta per la vetta, un duello favoloso che in qualche modo ci sta ricordando quello che due stagioni fa era andato in scena, sempre per questo raggruppamento, tra Modena e Reggiana. A proposito: per i risultati di Serie C oggi Attilio Tesser, condottiero di quei canarini, sfida il Padova con la possibilità di salire al secondo posto in classifica, mentre Aimo Diana che allenava i granata è stato esonerato dal Vicenza dopo una crisi che ha portato il LaneRossi all’ottavo posto.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C il piatto che ci viene presentato questa sera è davvero ricco: nel girone A spiccano almeno tre partite. Una è la già citata Triestina Padova per il ruolo di prima inseguitrice del Mantova e per restare in corsa per la promozione diretta, la seconda è Pro Vercelli Virtus Verona che può valere molto per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff e la terza è Atalanta U23 Arzignano, incrocio tra due rivelazioni che in questo momento occupano il quarto e decimo posto in classifica, i veneti sono leggermente calati ma arrivano dalla vittoria contro la Pro Vercelli che potrebbe aver fatto loro riprendere la marcia.

Nel girone B la Torres rischia contro la sorpresa Pineto anche se può giocare in casa, poi occhio a Pontedera Carrarese che mette a confronto sesta e terza della classifica, con i granata che stanno crescendo e si sono portati ad un solo punto dal Perugia. Nel girone C invece avremo la sfida diretta per il primo posto: la Juve Stabia, che ha comunque 5 punti di vantaggio, è ospite di un Picerno sempre in grande spolvero, che è stato agganciato dalla Casertana ma continua la sua marcia al secondo posto sperando oggi di avvicinare la prima posizione. Insomma: c’è parecchia carne al fuoco con i risultati di Serie C, i campi ci diranno come andranno le cose…

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Pro Vercelli Virtus Verona

Ore 18:30 Atalanta U23 Arzignano

Ore 18:30 Fiorenzuola Novara

Ore 18:30 Legnago Salus Mantova

Ore 20:45 Vicenza Alessandria

Ore 20:45 Triestina Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 44

Padova 40

Triestina 39

Atalanta U23 29

Giana Erminio, Virtus Verona 27

Vicenza 26

Albinoleffe, Trento 25

Legnago Salus, Arzignano 24

Lumezzane 22

Pergolettese, Renate 20

Pro Patria 18

Pro Sesto 15

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

Novara 12

GIRONE B

Ore 18:30 Lucchese Ancona

Ore 18:30 Torres Pineto

Ore 20:45 Pontedera Carrarese

Ore 20:45 Rimini Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 43

Torres 41

Carrarese, Pescara 31

Perugia 30

Pontedera 29

Pineto 27

Recanatese, Rimini 23

Arezzo 22

Lucchese, Gubbio, Entella, Ancona 21

Vis Pesaro 18

Sestri Levante, Olbia 17

Spal 16

Juventus U23 15

Fermana 12

GIRONE C

Ore 18:30 Picerno Juve Stabia

Ore 18:30 Turris Brindisi

Ore 20:45 Acr Messina Monopoli

Ore 20:45 Crotone Avellino

Ore 20:45 Taranto Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 39

Picerno, Casertana 34

Crotone 32

Avellino 31

Taranto, Benevento 30

Latina 27

Audace Cerignola, Giugliano 25

Catania, Sorrento, Foggia 22

Potenza 20

Monopoli, Acr Messina 18

Turris, Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 10











© RIPRODUZIONE RISERVATA