RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: chi sarà campione d’inverno? Live score

Come abbiamo già visto, nei risultati di Serie C per questo sabato stabiliremo anche chi si laureerà campione d’inverno nelle classifiche dei gironi A e B: già sicuro del platonico titolo di metà stagione il Catanzaro, mentre impazza la bagarre negli altri due raggruppamenti. Concentriamoci al momento sul girone A: comandano come detto Feralpisalò e Pro Sesto, un punto più sotto troviamo la coppia formata da Vicenza e Lecco mentre con ancora una lunghezza di margine c’è il Pordenone.

Cinque squadre in lotta, e una straordinaria sfida diretta: si gioca infatti Pro Sesto Feralpisalò, dunque chi vince sarà campione d’inverno mentre con il pareggio, almeno ufficialmente, il titolo spetterebbe ai Leoni del Garda grazie alla migliore differenza reti (+9 contro +2). Il problema è che il segno X al Breda potrebbe rilanciare le ambizioni delle altre: il Vicenza ospita il Piacenza ultimo in classifica, il Lecco ha la difficile trasferta di Vercelli, il Pordenone (che al massimo potrà agganciare Feralpisalò e Pro Sesto) è a Gorgonzola contro l’Albinoleffe. Insomma: potrebbe davvero succedere di tutto nei risultati di Serie C per il girone A, non ci resta dunque che stare a vedere quello che ci diranno i campi perché tra poco si gioca… (agg. di Claudio Franceschini)

SI CONCLUDE IL GIRONE DI ANDATA!

La prima osservazione che riguarda i risultati di Serie C per la 19^ giornata è che il calendario si inverte per la prima volta in stagione: sabato 17 dicembre infatti assisteremo a ben 21 partite sulle 30 previste dal turno, che è anche l’ultimo nel girone di andata. Nel dettaglio, si comincerà alle ore 14:30 con l’intero programma del girone A ma anche sei partite del girone B e quella del girone C; alle ore 17:30 invece prenderanno il via le quattro partite che chiuderanno la giornata nel girone B, il che ci dice che poi si dovrà giocare soltanto il resto del calendario nel girone C.

Sarà quindi un sabato ricchissimo di partite e spunti di riflessione: oggi conosceremo i nomi delle altre due squadre che si laureeranno campionesse d’inverno (il Catanzaro ha già sbrigato la pratica) ma potrebbero anche essere delle coppie o magari gruppi di tre o più formazioni, perché in due dei tre gironi la situazione al comando è davvero ingarbugliata e ci sono stati più sorpassi e controsorpassi, in particolare in un girone A davvero splendido. Senza perdere altro tempo valutiamo allora quello che potrebbe succedere in campo con l’analisi sui risultati di Serie C per la 19^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire di questo intenso sabato dedicato ai risultati di Serie C? Nel girone C avremo una sola partita e allora ricordiamo che, grazie al pareggio di Foggia, il Catanzaro è ancora imbattuto e soprattutto ha conservato i suoi 6 punti di vantaggio sul Crotone, ma questo è un tema che lasceremo a domani. Nel girone A l’ultima giornata ha portato in dote l’ennesimo ribaltone: il regno del Vicenza è durato una sola settimana, insieme alla Feralpisalò si è portata al comando la sorprendente Pro Sesto ma già oggi le cose potrebbero cambiare, lo stesso LaneRossi e il Pordenone attendono sornioni la loro occasione per tornare davanti e potrebbero farlo.

Qui davvero scenario imprevedibile e tutto sommato è così anche nel girone B, dove finalmente la Reggiana ha rotto gli indugi e guarda tutti dall’alto in basso: i granata però non possono assolutamente stare tranquilli perché il Gubbio, altra grande rivelazione, è distante solo un punto e non stanno mollando nemmeno Cesena, Pontedera ed Entella, due squadre che sono state palesemente costruite per fare il salto di categoria. Ci aspetta un sabato straordinario per i risultati di Serie C: tra poco si gioca, non resta allora che aspettare…

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Pordenone

Ore 14:30 Juventus U23 Virtus Verona

Ore 14:30 Vicenza Piacenza

Ore 14:30 Novara Trento

Ore 14:30 Padova Mantova

Ore 14:30 Pro Patria SG City Nova

Ore 14:30 Pro Sesto Feralpisalò

Ore 14:30 Pro Vercelli Lecco

Ore 14:30 Renate Arzignano

Ore 14:30 Triestina Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto, Feralpisalò 34

Vicenza, Lecco 33

Pordenone 32

Pro Patria 28

Novara, Renate 27

Juventus U23, Pro Vercelli 26

Arzignano 25

SG City Nova, Albinoleffe, Padova 23

Pergolettese 22

Mantova 20

Virtus Verona 19

Trento 13

Piacenza, Triestina 12

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese Vis Pesaro

Ore 14:30 Cesena Alessandria

Ore 14:30 Entella Siena

Ore 14:30 Fiorenzuola San Donato

Ore 14:30 Gubbio Pontedera

Ore 14:30 Imolese Reggiana

Ore 17:30 Ancona Recanatese

Ore 17:30 Fermana Torres

Ore 17:30 Montevarchi Rimini

Ore 17:30 Olbia Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 37

Gubbio 36

Cesena 34

Pontedera, Entella 33

Fiorenzuola 32

Carrarese 29

Rimini, Ancona, Lucchese 28

Siena 27

Torres 21

Fermana 17

Imolese, Vis Pesaro, Recanatese 16

Alessandria 15

Olbia, Montevarchi 14

San Donato 13

GIRONE C

Ore 14:30 Gelbison Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 48

Crotone 42

Pescara 38

Juve Stabia 29

Giugliano 27

Audace Cerignola, Picerno, Latina 24

Avellino, Gelbison, Foggia, Taranto 23

Monopoli 22

Potenza 21

Monterosi, Turris 20

Virtus Francavilla 19

Fidelis Andria 15

Viterbese 13

Acr Messina 11











