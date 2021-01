Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (21^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI GIOCA LA SECONDA DI RITORNO

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia con la 21^ giornata: è la seconda del ritorno nei gironi A, B e C e il programma di domenica 31 gennaio è particolarmente ridotto. Il motivo sta nel turno infrasettimanale, che è imminente: di conseguenza parecchie squadre sono state impegnate al sabato, il che ci lascia con appena 11 partite oggi. Non sono poche certamente, ma anche meno rispetto quello cui siamo abituati; ormai gli “anticipi” delle ore 12:30 sono una consuetudine e anche questa domenica ne avremo tre, poi si proseguirà alle ore 15:00 per chiudere infine con due partite alle ore 17:30.

Aspettando che si giochi, dobbiamo ricordare che il campionato di terza divisione è sempre affascinante perché denota grande incertezza e soprattutto porta verso playoff e playout, che potrebbero anche stravolgere quanto visto nella stagione regolare. Adesso però tuffiamoci con entusiasmo nell’analisi dei risultati di Serie C, o meglio nella previsione di quello che potrebbe succedere sui campi che sono coinvolti per questa domenica dedicata alla 21^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel quadro odierno dei risultati di Serie C è particolarmente interessante notare come il Como stia volando: una grande striscia di vittorie per i lariani che sono arrivati a superare il Renate, e dunque viaggiano adesso favoriti per la promozione diretta. I nerazzurri ovviamente non mollano, alle loro spalle duello piemontese tra Pro Vercelli e Alessandria ma con la Pro Patria che potrebbe arrivare a dare fastidio; nel girone B la lotta per la promozione è quella più interessante di tutte, in campo oggi ci sono Perugia e Padova che hanno gli stessi punti, ma con i biancoscudati che hanno giocato una partita in meno e quindi potrebbero ancora operare sorpasso e allungo nei confronti del Grifone. Nel girone C le osservate speciali sono Avellino e Catania: gli etnei sarebbero quarti a -1 dagli irpini senza la penalizzazione, qui il grande passo imposto dalla Ternana ha chiuso i conti per salire subito in Serie B ma il Bari potrebbe essere maggiormente alla portata in termini di secondo posto, ci si gioca molto in ogni caso e allora tra poco scopriremo quello che succederà in campo nei risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Renate Grosseto

Ore 15:00 Juventus U23 Giana Erminio

Ore 15:00 Lucchese Novara

Ore 15:00 Pistoiese Como

CLASSIFICA GIRONE A

Como 43

Renate 42

Pro Vercelli 35

Alessandria 34

Pro Patria 31

Juventus U23, Lecco, Carrarese 30

Grosseto, Pontedera 28

Pro Sesto, Albinoleffe 26

Pergolettese, Olbia, Pistoiese 22

Novara, Giana Erminio 19

Piacenza 18

Livorno (-5) 17

Lucchese 16

GIRONE B

Ore 12:30 Perugia Arezzo

Ore 15:00 Feralpisalò Matelica

Ore 17:30 Padova Fano

GIRONE C

Ore 12:30 Juve Stabia Vibonese

Ore 15:00 Avellino Viterbese

Ore 15:00 Catania Monopoli

Ore 17:30 Cavese Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 49

Bari 41

Avellino 34

Catanzaro 31

Catania (-2) 30

Teramo, Foggia 29

Turris 27

Palermo 25

Casertana 24

Juve Stabia 23

Vibonese, Virtus Francavilla 22

Monopoli 20

Viterbese 18

Potenza 16

Bisceglie 15

Paganese 12

Cavese 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA