RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La sorpresa Lumezzane! Diretta gol live score (23^ giornata, 27 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: LA SORPRESA

Ne abbiamo già parlato ma possiamo approfondire il concetto: la grande sorpresa nei risultati di Serie C per il girone A è sicuramente il Lumezzane, almeno quanto la Giana Erminio, e le due squadre sono entrate nella 23^ giornata di campionato con gli stessi punti in classifica, vale a dire 31 che valgono un’ottava posizione che attualmente sarebbe ampiamente utile per giocare i playoff, un orizzonte che in estate non era contemplato. Il Lumezzane, allenato da Arnaldo Franzini per la terza stagione consecutiva, ha trovato continuità nella conferma della guida tecnica: lo scorso sabato ha battuto anche il Vicenza, pur se va detto che il LaneRossi sta parecchio deludendo.

Il principale marcatore della squadra è Cristian Spini, autore di 4 gol; il Lumezzane ha vinto tre delle ultime quattro partite e quattro delle ultime se, ha perso solo due volte nelle ultime 11 (contro Mantova e Pro Vercelli, dunque ko che ci possono stare) e ha un rendimento non troppo dissimile tra casa e trasferta (ha quattro successi fuori casa), cosa che lo rende molto temibile per tutte le avversarie. Oggi il Lumezzane affronta il Fiorenzuola, che come detto ha bisogno di punti per uscire dalla zona playout della classifica; siamo curiosi di scoprire cosa ne verrà fuori nei risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI 12 PARTITE!

Per i risultati di Serie C avremo un sabato 27 gennaio molto intenso: sono ben 12 le partite che si giocano per la 23^ giornata – quarta del ritorno – con tutti i tre gironi coinvolti. Si parte alle ore 16:15, poi avremo alcune gare alle ore 18:30 per chiudere con il programma delle ore 20:45, la divisione ci parla oggi di tre partite nel girone A, altrettante nel girone B e di conseguenza sei nel girone C. Mantova, Cesena e Juve Stabia comandano le tre classifiche con i virgiliani che hanno il margine più ampio sulla prima inseguitrice: questo ovviamente il primo dato di cui dobbiamo parlare.

Le tre squadre che invece si trovano sul fondo dei rispettivi gironi sono Alessandria, Fermana e Monterosi: per loro in questo momento ci sarebbe la retrocessione in Serie D e sarebbe una grossa delusione soprattutto per i piemontesi, anche se va detto che dal salto all’indietro dalla Serie B l’Alessandria ha faticato parecchio e non è più stata quella squadra che anno dopo anno si giocava la promozione. Adesso comunque scopriremo quello che succederà sui campi in questi interessanti e attesi risultati di Serie C per la 23^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Apriamo il quadro dei risultati di Serie C parlando del girone A: l’Alessandria, che è anche penalizzata di un punto, sta vedendo la concorrenza scappare e oggi non può sbagliare la partita casalinga contro l’Arzignano, una squadra che era partita bene insediandosi in zona playoff ma poi ha perso ritmo e sta faticando, anche se due settimane fa ha pareggiato sul campo del Mantova spezzando la serie di vittorie della capolista. Importante partita anche per Pro Patria e Albinoleffe: entrambe al contrario sono in netta ripresa e ora possono sperare nei playoff.

Lo stesso discorso vale per il Lumezzane, che certamente insieme alla Giana Erminio rappresenta la grande sorpresa nel girone A di questi risultati di Serie C: i lombardi affrontano una trasferta abbordabile contro il Fiorenzuola, realtà che invece è in calo dalla seconda metà dello scorso campionato e oggi ha uno scenario pessimo nel quale deve provare a evitare il playout, se non addirittura la retrocessione diretta qualora l’Alessandria e la Pro Sesto dovessero guadagnare terreno. Tra poco allora avremo il responso dai campi per i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 23^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Alessandria Arzignano

Ore 16:15 Pro Patria Albinoleffe

Ore 18:30 Fiorenzuola Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 54

Padova 47

Triestina 45

Atalanta U23 37

Pro Vercelli 35

Vicenza 33

Virtus Verona 32

Giana Erminio, Lumezzane 31

Albinoleffe, Renate 29

Pro Patria 28

Legnago Salus, Arzignano 27

Pergolettese, Trento 26

Novara 19

Fiorenzuola 18

Pro Sesto 17

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 18:30 Entella Vis Pesaro

Ore 18:30 Pescara Sestri Levante

Ore 18:30 Pontedera Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 53

Torres 50

Perugia 39

Carrarese 36

Pescara, Pontedera 35

Gubbio 34

Arezzo, Entella 29

Pineto 28

Rimini, Lucchese 27

Ancona 25

Juventus U23, Vis Pesaro, Recanatese 24

Sestri Levante 22

Spal 21

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

Ore 16:15 Potenza Juve Stabia

Ore 18:30 Monterosi Brindisi

Ore 20:45 Audace Cerignola Crotone

Ore 20:45 Casertana Latina

Ore 20:45 Giugliano Picerno

Ore 20:45 Turris Acr Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 44

Avellino 41

Crotone, Benevento 39

Picerno, Casertana 38

Taranto 37

Sorrento, Audace Cerignola 32

Latina 30

Potenza, Giugliano 29

Catania 28

Acr Messina, Foggia 25

Monopoli 22

Turris 20

Virtus Francavilla 18

Brindisi 15

Monterosi 14











