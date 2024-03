RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La crisi alabardata! Diretta gol live score (29^ giornata, 2 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: LA CRISI ALABARDATA

È quasi inevitabile parlare della crisi della Triestina all’interno dei risultati di Serie C. Gli alabardati ad un certo punto della loro stagione erano addirittura in corsa per il secondo posto, se non per la promozione diretta; poi incredibilmente hanno iniziato a faticare e sono crollati. Il quadro parla chiaro: quarta in classifica e agganciata dall’Atalanta U23, sorpassata dal Vicenza e scivolata a -15 dal Padova secondo, la Triestina ha perso le ultime cinque partite e non vince dal 20 gennaio (in trasferta contro la Pro Vercelli).

Il ko interno contro la Pro Patria è stato fatale ad Attilio Tesser, ma il problema è che Roberto Bordin ha perso quattro volte su quattro; adesso si parla con insistenza di un ritorno del tecnico esonerato all’inizio di febbraio, da capire però se questo basterà per garantirsi almeno la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. La post season non è in discussione; non ancora almeno, ma adesso serve una netta inversione di tendenza a cominciare dalla partita del Nereo Rocco contro il Legnago Salus, una squadra che in caso di vittoria arriverebbe a soli due punti dalla Triestina rappresentando un’altra concorrente diretta. Insomma, le cose vanno decisamente male anche se, questo è scontato, sempre meglio dell’ultima stagione… (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE SONO 13!

Si continua a giocare per i risultati di Serie C: le partite che ci attendono sabato 2 marzo, per la prosecuzione della 29^ giornata con inizio alle ore 14:00 e incursione anche alle ore 20:45, sono ben 13 e dunque sarà un quadro decisamente ricco. Avremo infatti tre gare per il girone A, sei per il girone B e quattro per il girone C; scopriremo come cambieranno le classifiche e, da questo punto di vista, sarà interessante vedere la potenziale reazione di un Mantova che, fermato dal Novara domenica scorsa, ha perso due punti dal Padova e ora ne ha 6 di vantaggio, margine confortante ma che va almeno confermato nella difficile trasferta di Vercelli. Sempre nel girone

Rischia parecchio la Triestina, che ha inaugurato una preoccupante serie di sconfitte: gli alabardati sembravano al sicuro per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff ma ora potrebbero scivolare ancora più indietro, soprattutto perché oggi i risultati di Serie C ci propongono una partita casalinga contro il Legnago Salus che ha pareggiato anche contro l’Atalanta U23 e continua a fare molto bene. Gli stessi orobici hanno agganciato proprio la Triestina e ora sognano in grande, la partita interna contro il Novara non andrà però sottovalutata perché i piemontesi hanno cambiato passo e hanno bisogno di punti per salvarsi subito.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci propongono anche un programma ricco nel girone B. Torres Pescara è il big match con i sassaresi che paiono ormai aver mollato il colpo nei confronti di un Cesena dominante, ma anche solo prendersi il secondo posto in classifica sarebbe tantissimo per una squadra che l’anno scorso si era salvata con affanno, e che ora attende un Pescara che tra alti e bassi vuole provare a entrare nelle prime quattro posizioni, sapendo che sarà complicato. Cerca riscatto la Juventus U23, che innanzitutto deve pensare a salvarsi ma in questo momento può concretamente pensare a replicare una qualificazione ai playoff; i giovani bianconeri ospitano un Gubbio che vuole la fase nazionale.

Il Perugia invece si è ripreso nell’ultimo turno e oggi ha una bella occasione per provare a riottenere il terzo posto e avvicinare la terza posizione: il Grifone è in casa contro la Recanatese, tornata a vincere ma ancora impelagata nella corsa per evitare il playout. A proposito: Fermana Olbia è delicatissima e potrebbe risolvere la questione della retrocessione diretta, almeno in caso di vittoria esterna dei sardi. Scopriremo allora come andranno le cose tra poche ore, quando finalmente per i risultati di Serie C che riguardano la 29^ giornata si comincerà finalmente a giocare.

RISULTATI SERIE C: 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Atalanta U23 Novara

Ore 18:30 Pro Vercelli Mantova

Ore 18:30 Triestina Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 67

Padova 61

Vicenza 49

Atalanta U34, Triestina 46

Lumezzane 42

Legnago Salus 41

Virtus Verona 39

Pro Vercelli, Giana Erminio, Albinoleffe 38

Renate, Pro Patria 36

Trento 35

Arzignano 34

Pergolettese 33

Novara 30

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 22

Alessandria (-1) 20

GIRONE B

Ore 14:00 Torres Pescara

Ore 16:15 Fermana Olbia

Ore 16:15 Juventus U23 Gubbio

Ore 16:15 Vis Pesaro Pontedera

Ore 18:30 Arezzo Ancona

Ore 20:45 Perugia Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 59

Carrarese 53

Perugia 49

Gubbio 47

Pescara 44

Pontedera 39

Rimini 39

Juventus U23, Pineto 37

Arezzo 35

Entella 34

Vis Pesaro, Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 27

Olbia 21

Fermana 19

GIRONE C

Ore 18:30 Brindisi Acr Messina

Ore 20:45 Benevento Foggia

Ore 20:45 Crotone Giugliano

Ore 20:45 Sorrento Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 58

Benevento 51

Picerno 50

Avellino, Taranto 49

Casertana 47

Crotone 43

Latina 41

Sorrento, Giugliano 39

Audace Cerignola 38

Acr Messina 36

Potenza, Foggia 35

Turris 28

Monopoli 24

Virtus Francavilla 23

Monterosi 20

Brindisi 17











