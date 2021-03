Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (29^ giornata)

RISULTATI SERIE C: ECCO LA 29^ GIORNATA

Non si perde tempo in terza divisione: i risultati di Serie C per domenica 7 marzo ci accompagnano ad un ampio quadro che riguarda la 29^ giornata. I gironi A, B e C sono nuovamente pronti a farci compagnia: siamo reduci da un turno infrasettimanale che come sempre è stato ricco di spunti e che ci ha consegnato nuove realtà riguardo il torneo, purtroppo non abbiamo potuto vedere se e come la Ternana si sarebbe rialzata dalla prima sconfitta (gli umbri non hanno giocato contro la Cavese) e allora potremo capirlo oggi quando la capolista di Cristiano Lucarelli scenderà in campo per sfidare la Virtus Francavilla, mentre il Bari al momento deve accettare di trovarsi anche alle spalle del sorprendente Avellino ma se non altro appare in ripresa.

Questo di cui abbiamo appena parlato è solo il girone C comunque, ce ne sono altri due che ci stanno presentando un quadro che, per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta, è decisamente più equilibrato; concentriamoci allora sui temi principali delle sfide di domenica, perché tra poco sarà già ora di dare la parola ai campi per i risultati di Serie C visto che anche oggi il turno inizia alle ore 12:30 con tre lunch match.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora una prima analisi che riguarda i risultati di Serie C per queste sfide del 7 marzo. Nel girone A il Como ha mantenuto il suo primato e il Renate, sconfitto da un Lecco che sta sognando in grande, è stato sorpassato dalla Pro Vercelli che ora potrebbe essere la favorita per salire subito di categoria. Tengono anche Alessandria e Juventus U23, la delusione è senza dubbio una Carrarese al momento fuori dalle prime dieci, che l’anno scorso ha giocato la semifinale playoff dando filo da torcere al Bari e che oggi non sta trovando il suo ritmo. Nel girone B tantissimo equilibrio: al momento comanda il Padova, ma oggi i biancoscudati ospitano un Perugia che virtualmente sarebbe primo in classifica anche se nel turno infrasettimanale non ha prolungato la striscia di vittorie facendosi fermare dalla Sambenedettese. Ne ha approfittato il Modena che lo ha agganciato al terzo posto, almeno per il momento: questa sera i canarini se la vedono con un Carpi in lenta ripresa ma sempre all’interno di una crisi, con l’occasione di sfruttare la sfida diretta in vetta per recuperare terreno a una delle due o entrambe, continuando a sognare la promozione. Tra poco si gioca, staremo a vedere quello che succederà…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Como Pro Sesto

Ore 15:00 Giana Erminio Livorno

Ore 15:00 Grosseto Juventus U23

Ore 15:00 Pergolettese Olbia

Ore 15:00 Pro Patria Piacenza

Ore 17:30 Lucchese Pontedera

Ore 17:30 Novara Lecco

Ore 17:30 Pistoiese Pro Vercelli

Ore 17:30 Renate Carrarese

Ore 20:30 Alessandria Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Como 55

Pro Vercelli 53

Renate 51

Lecco 50

Alessandria 47

Pro Patria 46

Juventus U23 43

Pontedera 31

Albinoleffe 39

Grosseto 38

Carrarese 36

Pro Sesto 33

Pergolettese 32

Novara 31

Piacenza 30

Olbia 28

Pistoiese 27

Giana Erminio 22

Lucchese 20

Livorno (-5) 19

GIRONE B

Ore 12:30 Imolese Triestina

Ore 12:30 Sambenedettese Arezzo

Ore 15:00 Fano Fermana

Ore 15:00 Matelica Legnago Salus

Ore 16:00 Cesena Vis Pesaro

Ore 17:30 Feralpisalò Virtus Verona

Ore 17:30 Gubbio Ravenna

Ore 17:30 Padova Perugia

Ore 20:30 Carpi Modena

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 58

Sudtirol 55

Perugia, Modena 53

Triestina 45

Feralpisalò, Cesena 42

Virtus Verona 41

Matelica, Sambenedettese 39

Mantova 38

Fermana 34

Gubbio 32

Carpi 31

Vis Pesaro 27

Imolese, Fano 25

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

GIRONE C

Ore 12:30 Viterbese Monopoli

Ore 15:00 Bisceglie Catania

Ore 15:00 Palermo Juve Stabia

Ore 15:00 Teramo Catanzaro

Ore 15:00 Vibonese Casertana

Ore 15:00 Virtus Francavilla Ternana

Ore 17:30 Avellino Paganese

Ore 17:30 Bari Potenza

Ore 20:30 Turris Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 62

Avellino 53

Bari 52

Catanzaro 44

Catania (-2) 40

Teramo 38

Juve Stabia, Foggia 37

Palermo, Casertana 36

Viterbese 33

Monopoli, Turris 31

Virtus Francavilla 30

Vibonese 25

Potenza, Paganese 24

Bisceglie 21

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA