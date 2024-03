RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ L’ultima volta del Mantova! Diretta gol live score (oggi 23 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: L’ULTIMA VOLTA

Nei risultati di Serie C per le partite di questo sabato è impegnato il Mantova, che va al Briamasco per affrontare il Trento: ormai i virgiliani sono pressochè certi della promozione in Serie B e, anche se non la possono festeggiare in questa 33^ giornata, possiamo già cominciare a ricordare quando era stata l’ultima volta in cui era arrivato il salto in cadetteria. Dobbiamo tornare indietro di 17 anni, quando si parlava ancora di Serie C1: il Mantova era nel girone A ed era allenato da Domenico Di Carlo. Era arrivato secondo alle spalle della Cremonese, qualificandosi ai playoff insieme a Pavia (una grande sorpresa, ma durata poco), Grosseto e Frosinone.

Il cammino in post season era stato scintillante: doppia vittoria contro i ciociari, poi la finale contro il Pavia con 3-1 all’andata e 3-0 al ritorno. Grande festa per una società finalmente tornata grande; da neopromosso il Mantova avrebbe poi raggiunto la finale dei playoff per andare in Serie A ma l’avrebbe persa contro il Torino, da quel momento però è iniziato il declino e un lungo percorso nelle categorie inferiori, finalmente però l’attesa sta per finire e questa capolista del girone A di Serie C si prepara alla festa, la trasferta di Trento può essere il tassello mancante prima di ufficializzare la promozione in Serie B per questa piazza. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI BEN 17 PARTITE!

Un nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie C sta per aprirsi, e sabato 23 marzo 2024 vivremo un pomeriggio davvero intenso: si gioca ovviamente per la 33^ giornata, e oggi sono in programma ben 17 partite tra le 6 del girone A, le 5 del girone B e le 6 del girone C, con inizio dei match alle ore 14:00 e poi seconda finestra alle ore 17:30, ricordando che oggi i risultati di Serie C saranno grandi protagonisti perché i due principali campionati di calcio sono fermi per gli impegni delle nazionali. Come si arriva dunque a questo sabato? Due promozioni sembrano ormai fatte: quelle di Mantova e Cesena, oggi i virgiliani sono ospiti del Trento e comunque non potranno festeggiare la Serie B aritmeticamente.

Sono comunque ad un passo, come i romagnoli che saranno impegnati domani a Lucca: 11 punti di vantaggio sul Padova, per la squadra di Davide Possanzini si tratta solo di capire quando arriverà la matematica. Il cammino della Juve Stabia si è invece complicato: le vespe hanno perso a Foggia e in questo modo hanno visto il Benevento arrivare a 6 punti, il margine in classifica rimane ma è chiaro che a questo punto la capolista non possa permettersi troppi passi falsi. Tra poche ore si comincerà a giocare per questo sabato dedicato ai risultati di Serie B e noi scopriremo insieme cosa succederà in questa 33^ giornata che potrebbe essere molto importante per le classifiche dei gironi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci introducono davvero a un sabato lungo ed emozionante: il Mantova come già detto ha la promozione in tasca, ad un certo punto il Padova era arrivato addirittura a -4 dalla vetta ma i virgiliani in questa stagione hanno davvero una marcia in più e hanno nuovamente allungato, scavando un solco che a questo punto i biancoscudati potrebbero colmare solo con un miracolo, visto che la matematica ci dice che, anche con un Mantova a zero punti nelle ultime sei giornate, il Padova dovrebbe farne 12 e già questo non è scontato per come si sono messe le cose.

Nel girone B invece va ricordato che le partite in programma questo fine settimana sono appena otto: due andranno recuperate ad aprile perché alcune società hanno chiesto il rinvio a causa degli impegni delle nazionali, avendo come convocati giocatori che raggiungono il numero minimo per ottenere appunto che non si giochi. In questo girone comunque è tutto definito per la promozione, il Cesena ha strappato ancora e gli 11 punti di vantaggio sulla comunque encomiabile Torres sono ora un margine troppo ampio perché i sassaresi possano riempirlo tutto, anche per la squadra romagnola dunque si tratta solo di capire quando potrà arrivare ufficialmente la festa, ma intanto vedremo cosa succederà oggi con il quadro dei risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Albinoleffe Pro Sesto

Ore 14:00 Fiorenzuola Pro Patria

Ore 14:00 Giana Erminio Alessandria

Ore 14:00 Lumezzane Virtus Verona

Ore 14:00 Trento Mantova

Ore 17:30 Vicenza Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 77

Padova 66

Vicenza 57

Triestina 53

Legnago Salus 51

Atalanta U23 50

Giana Erminio 43

Trento, Lumezzane, Pro Patris 42

Albinoleffe 41

Renate, Virtus Verona, Pro Vercelli 40

Arzignano, Pergolettese 36

Novara 34

Fiorenzuola 31

Pro Sesto 26

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

Ore 17:30 Perugia Pineto

Ore 17:30 Pescara Pontedera

Ore 17:30 Recanatese Ancona

Ore 17:30 Spal Carrarese

Ore 17:30 Torres Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 80

Torres 69

Carrarese 60

Perugia 58

Gubbio 51

Pontedera 47

Pescara 45

Arezzo 44

Juventus U23 42

Rimini 41

Lucchese 40

Pineto 39

Entella, Sestri Levante 38

Spal 35

Ancona 34

Vis Pesaro 33

Recanatese 30

Olbia 25

Fermana 22

GIRONE C

Ore 14:00 Acr Messina Foggia

Ore 14:00 Benevento Monopoli

Ore 14:00 Picerno Latina

Ore 14:00 Sorrento Juve Stabia

Ore 14:00 Virtus Francavilla Monterosi

Ore 17:30 Giugliano Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 67

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Casertana 51

Taranto (-4) 50

Crotone, Giugliano 46

Latina 45

Foggia, Sorrento 42

Acr Messina 41

Audace Cerignola, Potenza 40

Catania 39

Turris 33

Monopoli 30

Monterosi, Virtus Francavilla 27

Brindisi 15











