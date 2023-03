Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (34^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI 11 PARTITE!

Stiamo per vivere un sabato 25 marzo dedicato ai risultati di Serie C, con un programma intenso: le partite in programma oggi sono 11, dunque non ci discostiamo troppo dal calendario consueto per il primo dei due giorni nel fine settimana ma in questo avvio di 34^ giornata saranno impegnati i gironi A, B e C e soprattutto assisteremo ai match di due capolista che si stanno giocando la promozione diretta. Trento Feralpisalò alle ore 14:30, Rimini Reggiana alle ore 17:30 sono le due partite in questione: due trasferte per squadre che hanno 4 punti di vantaggio sulla seconda (rispettivamente Pro Sesto ed Entella) e proveranno oggi ad allungare.

Naturalmente il quadro dei risultati di Serie C per le partite del sabato non si esaurisce qui: infatti avremo una interessante Renate Padova che nella classifica del girone A vale di fatto il settimo posto e la possibilità di continuare a correre per una posizione migliore, nel girone C invece le gare in programma sono 8 e, archiviata la promozione dominante del Catanzaro e la certezza del secondo posto per il Crotone, la corsa alla terza posizione è straordinaria e ci propone Foggia Monterosi, Picerno Gelbison e Viterbese Audace Cerignola da osservare con particolare attenzione. Tra poco scopriremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie C del sabato. Il Catanzaro è la prima squadra ad aver strappato un verdetto aritmetico, promozione con 86 punti in 33 giornate (un passo pazzesco), -4 dai 90 della Ternana 2020-2021 e la possibilità di arrivare a quota 100 anche se in questo caso i calabresi dovrebbero sempre vincere da qui sino al termine della stagione regolare (cosa peraltro non certo impossibile). La Reggiana invece proverà a vivere un sabato da 3 punti a Rimini, contro una squadra da playoff: il fiato sul collo dell’Entella è sempre forte e i granata rischiano un’altra beffa come quella subita l’anno scorso da parte del Modena.

Nel girone A il gruppo si è più o meno sgranato, forse già il Lecco quarto in classifica non ha più, realisticamente, la possibilità di andare a prendersi la promozione diretta e anche per il Pordenone non si mette benissimo, la palla è nelle mani della Feralpisalò che deve mantenere il suo vantaggio, e a dire il vero nelle ultime giornate è riuscita a tenere botta oltre che allungare. Il Trento invece giocherà una partita delicatissima in chiave salvezza, in uno scenario che ha incredibilmente visto precipitare Albinoleffe e Pro Vercelli anche se per assistere ai risultati di Serie C che coinvolgono queste due squadre bisognerà aspettare…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Renate Padova

Ore 14:30 Trento Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 61

Pro Sesto 57

Pordenone 55

Lecco 54

Vicenza 51

Virtus Verona 48

Padova, Novara 47

Renate, Arzignano 46

Juventus U23, Pro Patria 45

Pergolettese 44

Trento 41

Pro Vercelli 39

SG City Nova 38

Mantova 35

Albinoleffe 34

Triestina 33

Piacenza 29

GIRONE B

Ore 17:30 Rimini Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 72

Entella 68

Cesena 66

Carrarese 54

Ancona 53

Gubbio 52

Pontedera 50

Siena 48

Lucchese 45

Rimini 43

Fermana, Recanatese 39

Fiorenzuola 38

Olbia 35

Torres 34

Vis Pesaro 33

Alessandria, Imolese, San Donato 31

Montevarchi 27

GIRONE C

Ore 14:30 Foggia Monterosi

Ore 14:30 Giugliano Fidelis Andria

Ore 14:30 Latina Crotone

Ore 14:30 Picerno Gelbison

Ore 14:30 Turris Acr Messina

Ore 14:30 Viterbese Audace Cerignola

Ore 17:30 Potenza Juve Stabia

Ore 17:30 Taranto Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 86

Crotone 70

Pescara 55

Picerno 53

Foggia 52

Audace Cerignola 51

Monopoli 45

Latina, Virtus Francavilla, Avellino 42

Juve Stabia, Potenza 41

Giugliano, Taranto 40

Acr Messina 36

Gelbison 35

Turris 34

Monterosi 33

Viterbese (-2), Fidelis Andria 26











