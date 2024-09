RISULTATI SERIE C: ANCORA SETTE ANTICIPI!

Si riprende per i risultati Serie C: venerdì 13 settembre si giocano ancora i consueti sette anticipi, tutti alle ore 20:45, che questa volta sono validi per la quarta giornata. Naturalmente il campionato di terza divisione non si è fermato nel weekend dedicato alle nazionali, e dunque procede spedito: la quarta giornata può già essere significativa perché ci sono alcune squadre che stanno provando ad andarsene, altre che hanno iniziato male il loro percorso e altre ancora che, possiamo dirla così, si trovano a metà del guado, dunque uno scenario che certamente è del tutto limitato e temporaneo ma che ci sta già dando qualche indicazione interessante.

Ricordiamo allora che venerdì 13 settembre per i risultati Serie C avremo tre partite del girone A, due del girone B e due del girone C; saranno dunque tutte le classifiche a muoversi e noi tra poco scopriremo anche in che modo, sperando naturalmente che questa serata dedicata alla quarta giornata possa regalarci tante emozioni e magari anche sorprese. Adesso proviamo, mentre aspettiamo che per i risultati Serie C si giochi, ad addentrarci all’interno di queste intriganti gare che costituiscono gli anticipi della quarta giornata nel campionato di terza divisione.

RISULTATI SERIE C: QUALCUNO GIÀ IN FUGA

Abbiamo dunque detto che nei risultati Serie C ci sono già squadre che stanno provando la fuga: nel girone A, e riferendoci alle partite di questa sera, abbiamo il Renate che ha vinto tre partite su tre e comanda la classifica in compagnia del Padova, questa sera per le pantere c’è una sfida ormai classicissima che rappresenta anche un derby dell’hinterland milanese, a Meda infatti arriva una Giana Erminio che ancora una volta può puntare a qualificarsi i playoff come aveva già fatto nella passata stagione, quando peraltro aveva poi eliminato la Pro Vercelli arrivando anche al secondo turno, da neopromossa.

I risultati Serie C ci consegnano poi un’Entella che sta facendo la parte del leone nel girone B: ricorderete che l’anno scorso la Virtus era partita malissimo e aveva esonerato il suo allenatore Gennaro Volpe, stavolta punteggio pieno dopo tre giornate per i liguri che proveranno a confermarsi anche nel quarto turno, l’avversaria è il Carpi che, dopo aver inaugurato la sua stagione con due pareggi, ha fatto il colpo grosso battendo il Perugia e ora va a caccia di conferme, in una partita che potremmo anche indicare come dal forte sapore di campionato cadetto visti i trascorsi di queste due squadre. Per quanto riguarda gli altri match di serata, con i risultati Serie C proveremo a dire qualcosa anche su di essi.

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Albinoleffe Pergolettese

Ore 20:45 Feralpisalò Virtus Verona

Ore 20:45 Renate Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Renate 9

Caldiero Terme, Pro Vercelli 6

Vicenza, Giana Erminio, Lecco 5

Alcione Milano, Lumezzane, Virtus Verona, Union Clodiense, Atalanta U23 4

Triestina 3

Albinoleffe, Trento, Pro Patria, Feralpisalò 2

Pergolettese, Arzignano, Novara 1

GIRONE B

Ore 20:45 Arezzo Legnago Salus

Ore 20:45 Entella Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 9

Pescara, Gubbio 7

Pontedera, Vis Pesaro 6

Carpi, Pineto 5

Torres, Perugia, Pianese, Ascoli, Ternana, Lucchese 4

Arezzo, Campobasso 3

Milan Futuro, Rimini, Sestri Levante 1

Legnago Salus 0

Spal (-3) -2

GIRONE C

Ore 20:45 Potenza Sorrento

Ore 20:45 Taranto Trapani

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola, Catania, Sorrento 7

Monopoli, Benevento 6

Giugliano 5

Acr Messina, Foggia, Potenza, Trapani, Cavese 4

Juventus U23, Crotone, Turris 3

Casertana, Latina, Avellino 2

Taranto 1

Altamura 0