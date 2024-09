RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI PROSEGUE LA QUINTA GIORNATA!

Dopo un venerdì ricchissimo (come siamo ormai abituati), anche oggi sabato 21 settembre 2024 i risultati Serie C non saranno da meno, dal momento che in programma ci saranno ben undici partite per la quinta giornata del campionato di Serie C 2024-2025, che possiamo definire “sbilanciata” verso la prima parte del weekend perché poi settimana prossima ci attenderà un turno infrasettimanale che comincerà già martedì – motivo per il quale tra venerdì e sabato si giocano già più di metà di tutte le sfide di questa quinta giornata di Serie C.

Premesso questo, possiamo ricordare tutte le partite che ci attenderanno fra poche ore per i risultati Serie C. Quattro appuntamenti per quanto riguarda il girone A, tutti in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 18.30, quando potremo quindi seguire Alcione Milano Vicenza, Arzignano Union Clodiense, Lecco Triestina e Pergolettese FeralpiSalò, con due derby regionali tra Lombardia e Veneto e il Vicenza in posizione di spicco come la migliore in classifica fra le otto squadre che vedremo in campo oggi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Nella nostra panoramica sui risultati Serie C per la quinta giornata, eccoci ora naturalmente a parlare anche del girone B, che sarà tra l’altro il primo in ordine cronologico ad iniziare, dal momento che già alle ore 16.15 potremo seguire Legnago Salus Sestri Levante. Poi ci sarà da aspettare la prima serata, perché le altre due partite del gruppo in programma oggi saranno entrambe con il fischio d’inizio alle ore 20.45: si tratterà per la precisione del derby toscano Pontedera Arezzo e di Torres Pineto.

Infine arriviamo a citare anche le quattro partite che ci faranno compagnia nel girone C per i risultati Serie C. Qui il programma del sabato avrà inizio con il match delle ore 18.30 Sorrento Turris, ma sicuramente il culmine sarà alle ore 20.45 con ben tre partite in contemporanea, cioè Avellino Latina, Cavese Monopoli e il derby pugliese Taranto Altamura, sfida già molto delicata dal momento che metterà di fronte le ultime due in classifica del girone più meridionale.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30

Alcione Milano Vicenza

Arzignano Union Clodiense

Lecco Triestina

Pergolettese FeralpiSalò

GIRONE B

ore 16.15

Legnago Salus Sestri Levante

ore 20.45

Pontedera Arezzo

Torres Pineto

GIRONE C

ore 18.30

Sorrento Turris

ore 20.45

Avellino Latina

Cavese Monopoli

Taranto Altamura