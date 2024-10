RISULTATI SERIE C: UN PROGRAMMA DAVVERO INTENSO!

I risultati Serie C tornano a farci compagnia con le dieci partite che si giocano sabato 12 ottobre, in prosecuzione della nona giornata: siamo nel regime della sosta per le nazionali, e proprio per questo bisogna citare il fatto che Pescara Milan Futuro, quasi un testa-coda nella classifica del girone B, è stata posticipata. Le altre gare però ci saranno: cinque per il girone A, due per il girone B e tre per il girone C, si va dunque in doppia cifra per un sabato di grande intensità e che ancora una volta cambierà le classifiche di tre raggruppamenti che in questo momento presentano degli scenari abbastanza diversi.

Risultati Serie C, le classifiche/ Trapani in extremis! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2024)

Sarà però interessante vedere in campo due delle squadre che occupano la prima posizione: dopo la vittoria nella sfida diretta contro il Vicenza, il Padova ha 4 punti di vantaggio sul Renate e fa visita alla Giana Erminio nel tentativo di provare una fuga giusta che gli permetta, finalmente, di andare a prendersi la promozione in Serie B dopo le delusioni degli anni passati. Nel girone C invece è impegnato il Monopoli, in casa contro il Crotone: i gabbiani sono una delle tre squadre al comando della classifica, le altre due sono Benevento e Picerno per una lotta al salto di categoria che si ta facendo davvero molto intrigante.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: i posticipi prendono il via! (oggi 7 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO TANTE BIG

Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà oggi con i risultati Serie C: il sabato ci presenta altri temi di grande interesse al netto delle squadre già citate, per esempio chi sogna in grande nel girone C è un Catania partito alla grande e che a differenza dello scorso anno può fare corsa di testa, gli etnei sognano il sorpasso in classifica contro un’Altamura che dopo le sconfitte iniziali ha timbrato 7 punti in tre giornate ma poi è tornata a perdere, e dunque ha ancora una situazione di classifica pericolante che però era attesa.

Non così forse per la Juventus Next Gen, che ha un punto in meno: i giovani bianconeri rischiano anche oggi, perché sono ospiti di un Giugliano che sta andando davvero forte. Anche i campani possono provare a inserirsi nella lotta alla promozione, almeno idealmente.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Pescara in vetta! (oggi 6 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Alcione Milano Triestina

Ore 15:00 Virtus Verona Arzignano

Ore 17:30 Albinoleffe Atalanta U23

Ore 17:30 Giana Erminio Padova

Ore 17:30 Pro Patria Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 22

Renate 18

Vicenza 17

Lumezzane 14

Alcione Milano, Trento, Atalanta U23 13

Feralpisalò, Lecco, Albinoleffe 12

Giana Erminio 11

Pro Vercelli 10

Caldiero Terme, Novara 9

Pro Patria 8

Virtus Verona 7

Union Clodiense 6

Triestina, Pergolettese 5

Arzignano 4

GIRONE B

Ore 15:00 Pontedera Torres

Ore 17:30 Perugia Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 20

Ternana, Entella 17

Arezzo, Torres 15

Gubbio 12

Rimini, Vis Pesaro, Campobasso 11

Perugia, Carpi, Lucchese 10

Pianese 9

Ascoli, Sestri Levante 8

Pontedera, Pineto, Spal (-3) 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3

GIRONE C

Ore 15:00 Giugliano Juventus Next Gen

Ore 15:00 Monopoli Crotone

Ore 17:30 Catania Altamura

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli, Picerno, Benevento 16

Audace Cerignola, Catania 15

Giugliano, Potenza 14

Trapani, Sorrento 13

Avellino, Cavese 10

Casertana, Foggia 8

Crotone, Latina, Acr Messina, Altamura 7

Juventus Next Gen 6

Turris (-1) 5

Taranto 3