RISULTATI SERIE C: SOLITA DOMENICA INTENSA!

Tornano a farci compagnia i risultati Serie C, il campionato di terza divisione a differenza dei due principali non osserverà il turno di riposo per gli impegni delle nazionali e dunque questa ottava giornata sarà nuovamente intensa, perché domenica 6 ottobre abbiamo ben 13 partite – come sempre spalmate sui tre gironi A, B e C. Attenzione al calendario, perché rispetto alle scorse settimane cambiano gli orari: è confermato il lunch match (Latina Giugliano) che però sarà alle ore 12:30, poi le gare del primo pomeriggio saranno alle ore 15:00 e avremo anche incursioni alle ore 17:30 e alle ore 19:30, sparisce dunque la fascia della prima serata.

In termini generali possiamo dire che i risultati Serie C abbiano già iniziato a darci indicazioni interessanti: nel girone A si gioca oggi Padova Vicenza che è il big match tra prima e seconda della classifica, i biancoscudati possono andare in fuga dopo la prima partita non vinta ma il LaneRossi sogna il blitz all’Euganeo e il conseguente sorpasso al primo posto, la sensazione è che queste due squadre possano realmente essere quelle che in primavera si giocheranno concretamente la promozione diretta ma questo naturalmente lo scopriremo strada facendo, intanto per i risultati Serie C andiamo ad affrontare altri temi portanti della domenica.

RISULTATI SERIE C: IL QUADRO DOPO 7 GIORNATE

Non manca molto per la prima partita della domenica, i risultati Serie C ci propongono un girone B dove il Pescara è riuscito a prendere la testa della classifica e adesso va a caccia dello sprint giusto per seminare le rivali, facendo visita a un Ascoli che a differenza del Delfino non è partito con il piede giusto e ha bisogno di ritrovare lo smalto. Al momento le principali rivali del Pescara nel girone B sono Ternana, Torres ed Entella: i liguri hanno perso proprio contro gli abruzzesi venendo leggermente ridimensionati, mentre i sardi che oggi ospitano l’Arezzo stanno volando come già era accaduto nella passata stagione.

A proposito di squadre che non sono partite benissimo, inevitabile concentrarsi sul Perugia: le prime due giornate ci avevano presentato un Grifone scintillante nella sua fase offensiva, ma le cose sono cambiate abbastanza rapidamente e adesso gli umbri rischiano davvero di rimanere parecchio indietro, considerato che l’obiettivo sarebbe la promozione si potrebbe arrivare in inverno con le porte già chiuse, per questo motivo nei risultati Serie C di questa ottava giornata serve una reazione al Renato Curi, non sarà facile perché la Lucchese ha già dato prova di essere squadra solida che può giocarsi qualcosa di importante, sicuramente la qualificazione ai playoff e magari anche con un’ottima posizione di classifica.

RISULTATI SERIE C: 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Padova Vicenza

Ore 17:30 Caldiero Terme Virtus Verona

Ore 17:30 Union Clodiense Pro Patria

GIRONE B

Ore 15:00 Pineto Gubbio

Ore 15:00 Torres Arezzo

Ore 17:30 Entella Legnago Salus

Ore 17:30 Perugia Lucchese

Ore 19:30 Ascoli Pescara

GIRONE C

Ore 12:30 Latina Giugliano

Ore 15:00 Acr Messina Benevento

Ore 15:00 Casertana Catania

Ore 15:00 Sorrento Trapani

Ore 17:30 Turris Audace Cerignola