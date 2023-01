Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (23^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI 9 PARTITE!

Eccoci arrivati alla 23^ giornata per quanto riguarda i risultati di Serie C: sabato 21 gennaio inizia il quarto turno di ritorno e sono coinvolti due gironi. Nello specifico il girone A con otto partite sulle dieci che compongono la giornata, e poi il girone C con la sola Gelbison Virtus Francavilla. Calcio d’inizio dei match alle ore 14:30, poi vivremo le sfide delle ore 17:30 e scopriremo dunque quello che succederà sui vari campi, tenendo presente che le classifiche dei due gironi sono parecchio diverse a cominciare dal passo delle due capolista, vale a dire il Pordenone e il Catanzaro.

Risultati Serie C, classifiche/ Audace Cerignola sempre più su, flop Juve Stabia!

Sia come sia e vada come vada, noi ci apprestiamo a vivere il sabato dedicato ai risultati di Serie C con grande attesa: queste nove partite promettono di mescolare ancor più le carte sul tavolo, le lotte che riguardano promozione diretta, playoff e playout (con annessa salvezza, ovviamente) infuriano ed è ancora troppo presto perché qualche squadra possa già dirsi al sicuro o comunque certa del suo obiettivo. Non ci resta che affidarci ai risultati di Serie C per scoprire quello che succederà…

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Lecco show, il Pordenone è capolista!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo dunque l’ora di vivere il sabato dedicato ai risultati di Serie C: nel girone C c’è una sola partita e l’approfondimento sul quadro della situazione dovrà eventualmente aspettare, mentre nel girone A la corsa alla promozione diretta è straordinaria perché più di una squadra si è alternata al comando della classifica, in uno scenario di grande incertezza. In questo momento è il turno del Pordenone, ma i ramarri sono tutt’altro che sicuri: un solo punto di vantaggio sulla Feralpisalò, due sulla coppia formata da Vicenza e Lecco.

Risultati Serie C, classifiche/ Gubbio ko, la Reggiana domina e allunga in testa!

Volendo scendere ancora di più nell’analizzare la graduatoria, 4 sulla Pro Sesto che occupa la sesta posizione ma non troppe settimane fa era prima in classifica. Insomma: il Pordenone in 180 minuti potrebbe passare dalla Serie B senza giocare i playoff al dover disputare la fase “interna” dei playoff, e questo è il quadro che ci si presenta oggi. In coda invece la Triestina ha dato segnali di risveglio vincendo l’ultima partita ma potrebbe essere troppo tardi; continuano a rischiare Piacenza e Trento, in forte calo la SG City Nova che era partita invece molto bene in stagione.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 23^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Pordenone SG City Nova

Ore 14:30 Pro Patria Padova

Ore 14:30 Pro Sesto Lecco

Ore 14:30 Pro Vercelli Triestina

Ore 17:30 Pergolettese Feralpisalò

Ore 17:30 Piacenza Arzignano

Ore 17:30 Trento Mantova

Ore 17:30 Virtus Verona Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 40

Feralpisalò 39

Vicenza, Lecco 38

Renate 37

Pro Sesto 36

Pro Patria 33

Novara 31

Arzignano, Albinoleffe 30

Padova 29

Juventus U23, Mantova, Pro Vercelli 27

Pergolettese 25

SG City Nova, Virtus Verona 24

Trento 23

Piacenza 22

Triestina 18

GIRONE C

Ore 14:30 Gelbison Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 60

Crotone 54

Pescara 39

Audace Cerignola 34

Juve Stabia 33

Picerno 31

Avellino, Giugliano, Foggia 29

Potenza, Virtus Francavilla, Latina, Taranto 28

Monopoli 27

Monterosi 25

Gelbison 24

Turris 22

Acr Messina, Viterbese 17

Fidelis Andria 16











© RIPRODUZIONE RISERVATA