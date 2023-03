Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (32^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE L’INFRASETTIMANALE!

Un altro interessante turno infrasettimanale ci attende con i risultati di Serie C: mercoledì 15 marzo prosegue il programma della 32^ giornata, con le partite che sono valide per i gironi A e C. Un mercoledì che prenderà il via con le gare delle ore 14:30, per poi passare alla fascia oraria delle ore 18:00, da cui si procederà spediti verso i match della sera con Vicenza Virtus Verona alle ore 20:30 e due partite del girone C che invece inizieranno alle ore 21:00, ricordando poi che il quadro della 32^ giornata sarà completato dai posticipi del giovedì, che interessano ancora il girone C.

CAOS MIGRANTI/ Molteni (Interno): Ong, scafisti, Sar, accordi Ue: ecco il nostro piano

Quello che possiamo dire nell’anticipare i temi forti dei risultati di Serie C è che finalmente anche nel girone A la situazione sembra potersi definire: la Feralpisalò ha preso il comando delle operazioni e ha 2 punti di vantaggio sulla Pro Sesto ma già 5 sulla coppia formata da Pordenone e Lecco. Oggi la capolista è impegnata proprio al Rigamonti-Ceppi, contro i bluceleste: una vittoria del Lecco naturalmente rimetterebbe tutto in discussione, ma un successo della Feralpisalò sarebbe non definitivo ma sommariamente importante per la corsa alla promozione diretta nei risultati di Serie C.

SCONTRO JET RUSSO-DRONE USA/ "O si fa la pace o il disastro totale incombe"

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora i risultati di Serie C, possiamo ora parlare di un girone C nel quale Crotone e Catanzaro saranno impegnate domani: il derby calabrese dello Scida, che ha infiammato l’ultimo Monday Night, si è concluso in parità e ovviamente è stato un successo per la capolista, che ha confermato i suoi 14 punti di vantaggio sugli squali. Con 7 giornate da disputare, la distanza è tale che adesso al Catanzaro basterà fare 7 punti (dunque uno a giornata) per ottenere la promozione diretta.

Virtualmente potrebbe anche ottenerla tra due turni, e siamo ancora in corsa per raggiungere l’incredibile cifra dei 100 punti. Il Crotone comunque ha già blindato il secondo posto, il Pescara invece deve difendersi dagli assalti di Foggia, Audace Cerignola e Picerno e confermare quella che al momento è una qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff; in coda grande bagarre, ha dato un segno di vita la Fidelis Andria che con la Viterbese è in corsa per non retrocedere subito, rischiano però anche Acr Messina, Monterosi e Turris.

DIRETTIVA GREEN SULLE CASE/ "Interessi divergenti, si può rinviare come con le auto"

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Renate Triestina

Ore 18:00 Lecco Feralpisalò

Ore 18:00 Mantova Arzignano

Ore 18:00 Padova Pro Sesto

Ore 18:00 Pordenone Piacenza

Ore 18:00 Pro Patria Novara

Ore 18:00 Pro Vercelli Juventus U23

Ore 18:00 SG City Nova Albinoleffe

Ore 18:00 Trento Pergolettese

Ore 20:30 Vicenza Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 57

Pro Sesto 55

Pordenone, Lecco 52

Vicenza 50

Renate 45

Padova, Novara, Pro Patria 43

Arzignano, Virtus Verona 42

Juventus U23, Trento 41

Pro Vercelli 39

Pergolettese 38

Mantova 35

Albinoleffe, SG City Nova 34

Triestina 29

Piacenza 28

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Pescara

Ore 14:30 Latina Potenza

Ore 14:30 Picerno Audace Cerignola

Ore 14:30 Turris Gelbison

Ore 14:30 Viterbese Taranto

Ore 18:00 Giugliano Avellino

Ore 21:00 Foggia Monopoli

Ore 21:00 Virtus Francavilla Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 80

Crotone 66

Pescara 52

Foggia 49

Audace Cerignola 48

Picerno 47

Monopoli 45

Juve Stabia 41

Potenza 40

Avellino, Virtus Francavilla 39

Latina 38

Giugliano 37

Taranto 36

Gelbison 35

Monterosi 32

Turris 31

Acr Messina 30

Viterbese (-2) 25

Fidelis Andria 24











© RIPRODUZIONE RISERVATA