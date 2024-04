RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La corsa verso i playoff! Diretta gol live score (oggi sabato 13 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: VERSO I PLAYOFF

Siamo davvero vicini al sabato dedicato ai risultati di Serie C: nel girone A si sta facendo sempre più interessante la corsa ai playoff, anche se va detto che nelle ultime giornate alcune squadre hanno già timbrato la qualificazione aritmetica. Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23 e Legnago Salus – quest’ultimo ancora imbattuto nel girone di ritorno – sono nella griglia; LaneRossi e alabardati si giocano il terzo posto per accedere direttamente alla fase nazionale, cosa che ovviamente permetterebbe di saltare i primi turni e avere qualche possibilità in più di timbrare la promozione in Serie B.

Al momento poi giocherebbero i playoff Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane e Trento; attenzione però, perché i gialloneri hanno appena un punto di vantaggio su Renate e Virtus Verona e due su Albinoleffe e Pro Patria, di queste formazioni possiamo dire che la Giana Erminio abbia sostanzialmente un piede nei playoff mentre le altre dovranno ancora sudare per centrare l’obiettivo. Vedremo cosa porteranno in dote i risultati di Serie C nelle partite di oggi, la distanza in classifica è talmente minima che una singola partita potrebbe realmente stravolgere tutto lo scenario. (agg. di Claudio Franceschini)

DUE GIRONI E DIECI PARTITE!

Ancora pronti a vivere i risultati di Serie C, che sabato 13 aprile riguardano dieci partite: se ne giocano sette nel girone A e tre nel girone C, il primo dato di cui dobbiamo parlare è relativo alle promozioni perché le tre classifiche hanno fornito i loro verdetti. Da tempo il Cesena ha conquistato il pass per la cadetteria nel girone B, mentre settimana scorsa è toccato a Mantova (ancor prima di scendere in campo) e Juve Stabia, grazie al pareggio di Benevento. Dunque, conosciamo le tre squadre che hanno vinto il loro rispettivo girone ma non è finita qui: ovviamente, ci sono gli altri traguardi da raggiungere.

Per quanto riguarda la salvezza, è alle ultimissime cartucce il Brindisi: i pugliesi potrebbero anche essere favoriti da qualche punto di penalizzazione restituito, in assenza di questo dovranno provare a fare en plein di vittorie e sperare che si fermi il Monterosi. Curiosamente, e in modo molto interessante, entrambe sono impegnate oggi nei risultati di Serie C, giocando in casa rispettivamente contro Sorrento e Giugliano. Vedremo quello che succederà questo sabato, sicuramente il quadro è ricco di colori e le classifiche dei gironi A e C saranno modificate, chiaramente bisognerà scoprire in che modo…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

L’appuntamento con i risultati di Serie C è sempre più vicino, allora possiamo andare a vedere come nel girone A si siano tutte accodate a un Mantova che, come detto, ha conquistato la promozione diretta grazie al pareggio del Padova, poi il giorno seguente è sceso in campo con aria di festa e ha perso a Meda contro il Renate. Un risultato questo che ha lanciato le pantere verso la salvezza, e magari anche un posto nei playoff: sarà decisiva in tal senso la partita di oggi sul campo dell’Albinoleffe.

L’Alessandria è condannata alla Serie D mentre la Pro Patria spera di andare a prendersi la post season, poi attenzione a Trento Pro Vercelli ma anche la sfida d’alta quota Padova Alessandria U23, i biancoscudati sono ormai certi del secondo posto mentre la Dea, alla prima stagione di sempre nei risultati di Serie C, può piazzarsi ancora meglio e provare a fare meno strada nei playoff che potrebbero finire in gloria. Delicato l’incrocio tra Virtus Verona e Pergolettese, ma adesso andiamo a valutare l’intero quadro delle partite del sabato per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Albinoleffe Renate

Ore 18:30 Alessandria Pro Patria

Ore 18:30 Novara Legnago Salus

Ore 18:30 Pro Sesto Lumezzane

Ore 18:30 Trento Pro Vercelli

Ore 20:45 Padova Atalanta U23

Ore 20:45 Virtus Verona Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 70

Vicenza 62

Triestina 60

Atalanta U23 55

Legnago Salus 54

Giana Erminio 50

Pro Vercelli, Lumezzane 47

Trento 45

Renate, Virtus Verona 44

Albinoleffe, Pro Patria 43

Arzignano 43

Pergolettese 38

Fiorenzuola 37

Novara 36

Pro Sesto 29

Alessandria (-3) 19

GIRONE C

Ore 16:15 Brindisi Sorrento

Ore 16:15 Monterosi Giugliano

Ore 18:30 Potenza Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 74

Avellino, Benevento 63

Casertana 58

Picerno 57

Taranto (-4) 60

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Sorrento, Foggia 45

Audace Cerignola, Acr Messina 44

Potenza 41

Catania, Monopoli 39

Turris 37

Virtus Francavilla 33

Monterosi 28

Brindisi (-4) 21











