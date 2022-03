Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score recuperi girone C

RISULTATI SERIE C: RECUPERI INFRASETTIMANALI

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 23 marzo 2022, però stavolta non si tratterà di un turno infrasettimanale, bensì di alcuni recuperi di partite che erano state rinviate nelle scorse settimane nel girone C, che in effetti al momento ha una classifica piena di asterischi e quindi di non facile lettura, ad eccezione del primo posto del Bari che dovrebbe essere ormai inattaccabile.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma delle due partite di recupero che oggi ci daranno importanti risultati Serie C nel girone C: alle ore 14.30 comincerà Avellino Catania e avrebbe dovuto esserci anche Campobasso Turris, partita della quale si sarebbe dovuto giocare solamente il secondo tempo, perché la sfida fu sospesa per neve nell’intervallo, con la Turris che era in vantaggio per 1-2. Infine, alle ore 15.00 sarà in programma Potenza Paganese.

RISULTATI SERIE C: IL QUADRO DEI RECUPERI

Il maltempo che sabato 26 febbraio aveva colpito l’Italia meridionale è alla base di questo mercoledì in compagnia ancora una volta dei risultati Serie C. La neve imperversava in gran parte del nostro Mezzogiorno, così ad Avellino non si riuscì nemmeno a dare il via al big-match contro il Catania e lo stesso accadeva pure a Potenza, dove la partita fra i padroni di casa lucani e gli ospiti campani della Paganese fu a sua volta rinviata, con recuperi poi fissati per oggi dalla Lega Pro.

A Campobasso invece si riuscì a disputare almeno il primo tempo, che fu pure emozionante perché abbiamo già accennato al fatto che la Turris sia in vantaggio per 1-2 sui padroni di casa molisani, ma poi nell’intervallo arrivò lo stop e di conseguenza il secondo tempo era stato collocato oggi, ma slitterà nuovamente a causa del focolaio Covid (minaccia che è meno pressante di qualche tempo fa, ma resta insidiosa) nella rosa della Turris, che infatti dovrà rinviare anche la partita del weekend e in seguito dovrà quindi affrontare ben due recuperi.

RISULTATI SERIE C, RECUPERI GIRONE C

Ore 14.30 Avellino Catania

Ore 15.00 Potenza Paganese

CLASSIFICA SERIE C

Bari 71

Catanzaro 61

Avellino* 56

Monopoli*, Virtus Francavilla 55

Palermo* 53

Foggia (-2) 50

Turris* 45

Latina 44

Picerno*, Monterosi Tuscia 43

Juve Stabia 42

Campobasso**, Catania (-4)* 40

Taranto** 36

Messina 33

Potenza* 31

Paganese* 30

Fidelis Andria 28

Vibonese 19

Ogni * una partita in meno











