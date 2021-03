RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Oggi in campo la Vibonese, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULLA VIBONESE

Protagonista annunciata in questo martedi dedicato ai risultati di Serie C è certo la Vibonese di Mister Roselli, che spera oggi di fare bottino pieno contro il Monopoli, nell’anticipo della 31^ giornata del girone C. Per la formazione rossoblu questo è momento davvero delicato: avendo ancora almeno un incontro da recuperare, la Vibonese si trova infatti entro la zona rossa della classifica del girone, a quota 27 punti e davvero vicina al primo piazzamento che sa di salvezza al termine della stagione regolare. Pure la squadra calabrese fatica ad emergere dai piazzamenti più bassi e certo la “pareggite” che ha colpito gli uomini di Rosella non aiuta. Di fatto la Vibonese ha recuperato appena cinque punti nelle ultime cinque giornate di campionato e prima ancora erano stati nove KO di fila: è dal 2 dicembre che i rossoblu non trovano i tre punti (allora fu contro la Casertana) e tale trend sta diventando davvero insostenibile. Occorre darsi subito una mossa per non rischiare di giocarsi la salvezza ai play out. (agg Michela Colombo)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: ok Piacenza e Sambenedettese!

NUOVO TURNO INFRASETTIMANALE

Pur dopo un fine settimana davvero impegnativo per il terzo campionato nazionale (solo 24 ore fa si è giocato l’ultimo posticipo), ecco che tornano sotto ai riflettori i risultati della Serie C: già oggi, martedì 16 marzo 2021 infatti daremo il via a quella che è la 31^ giornata del terza serie nazionale, e dunque oggi vivremo i primi anticipi. Davvero non vediamo l’ora di dare spazio a quello che sarà il settimo turno infrasettimanale della Serie C, degli otto che la Lega Pro ha previsto a inizio campionato, di cui per l’appunto già oggi pomeriggio avremo un primo assaggio: è infatti un momento delicato per il terzo campionato nazionale e davvero saranno messi in palio punti fondamentali per la salvezza come per la promozione. Dopo tutto non dimentichiamo che, salvo variazioni (non esclude vista la lunga lista di match da recuperare ancora inevasa) la stagione regolare della Serie C 2020-21 terminerà già il prossimo 25 aprile: serve dunque correre.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la Ternana torna a volare! Live score

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Come è facile immaginare, per questo martedì dedicato ai risultati di Serie C, anticipi della 31^ giornata di campionato (dopo tutto pure ieri si è giocato), il programma è ben risicato: saranno appena tre i match a farci compagnia, uno per girone. Da calendario ufficiale dunque si partirà già alle ore 15.00 con il primo anticipo valido per il gruppo B tra Fermana e Triestina, bel match dove pure gli alabardati proveranno a guarire dalla “pareggite” che li ha portati solo lo scorso sabato a subire il quinto pari di fila contro la Feralpisalò. Solo alle ore 17.30 sarà poi la volta, per la 31^ giornata del girone A dell’incontro tra Livorno e Grosseto, atteso derby toscano, dove gli amaranto faranno di tutto per guadagnare qualche punto salvezza. Infine sempre alle ore 17.30 ma per il girone C sarà la volta di Vibonese-Monopoli, incontro che vede i gabbiani decimati causa coronavirus e i rossoblu impazienti di fare bottino pieno per superare anche l’ultimo 2-2 subito contro il Potenza pochi giorni fa.

Risultati Serie C, classifiche/ Vince l'Alessandria! Diretta gol live score

Pubblicità

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 17.30 Grosseto-Livorno

CLASSIFICA GIRONE A

Como 59

Pro Vercelli 57

Renate 55

Lecco 51

Alessandria, Pro Patria 50

Juventus U23 46

Pontedera 44

Carrarese, Albinoleffe 40

Grosseto 39

Pro Sesto 36

Pergolettese 35

Novara 34

Piacenza 33

Olbia 31

Pistoiese 27

Giana Erminio 25

Lucchese 23

Livorno (-5) 19

GIRONE B

Ore 15.00 Fermana-Triestina

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 61

Sudtirol 59

Perugia 57

Modena 54

Triestina 47

Feralpisalò 46

Matelica, Sambenedettese 45

Cesena 43

Virtus Verona 41

Mantova 40

Gubbio 38

Fermana 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese, Fano 27

Legnago Salus 26

Ravenna, Arezzo 20

GIRONE C

Ore 17.30 Vibonese-Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 66

Avellino 57

Bari 52

Catanzaro 48

Catania (-2), Juve Stabia, Foggia 43

Teramo 42

Palermo 39

Casertana 37

Viterbese 34

Monopoli 33

Virtus Francavilla, Turris 31

Potenza 28

Vibonese 27

Paganese, Bisceglie 24

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA