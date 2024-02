RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La flessione della Juve Stabia, diretta gol live score (26 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL CALO DELLA CAPOLISTA

Si può parlare di calo della Juve Stabia nel contesto dei risultati di Serie C? Forse no, a seconda di come si leggano i dati. La capolista del girone C ha comunque vinto tre partite delle ultime cinque e ha perso soltanto una volta dalla fine di ottobre, ma attenzione: la sconfitta di Catania ha spezzato un’imbattibilità che durava appunto da 16 giornate ed è stata solo la seconda sconfitta in campionato, un ko strutturale ma che ci ha anche detto che, per la seconda volta quest’anno, la Juve Stabia ha avuto due partite consecutive in cui non è riuscita a segnare, l’altra era stata a novembre con un doppio 0-0 contro Foggia e Sorrento.

Le vespe in assoluto segnano poco (38 gol in 26 giornate) ma sono tremendamente ciniche; allora, estendendo il quadro a tutto il 2024, scopriamo che questa squadra ha vinto solo tre volte in otto partite ottenendo 13 punti. La media è 1,625; in precedenza la Juve Stabia aveva viaggiato a 2,21 e dunque sì, una flessione nel rendimento c’è davvero stata anche se comunque parliamo di un periodo di tempo limitato e comunque di un passo che ha consentito di rimanere al comando della classifica del girone C di Serie C con un buon margine sulle inseguitrici. Ora però attenzione al derby contro la Turris… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Si torna a giocare per i risultati di Serie C, e lunedì 26 febbraio si conclude la 28^ giornata con i cinque posticipi in programma: uno per il girone A che sarà Legnago Salus Atalanta U23, quattro per il girone C e cioè Benevento Sorrento, Foggia Crotone, Juve Stabia Turris e Virtus Francavilla Monopoli. Tutte le partite inizieranno alle ore 20:45 e il contesto è davvero interessante: nel girone C abbiamo già notato la presenza della Juve Stabia capolista, le vespe affrontano il derby contro la Turris dopo un punto in due partite e dunque a caccia di riscatto immediato.

Questa sera avremo un’altra rivale della capolista come il Benevento, che ospita il Sorrento: altra sfida tutta campana e sanniti che, nonostante siano in ripresa, devono stare attenti perché il Sorrento va a caccia concreta dei playoff, come del resto un Foggia che era in crisi ma poi ha vinto le ultime due partite e si è rilanciato. Non resta che affidarci ai campi per scoprire cosa succederà tra poche ore con i risultati di Serie C, aspettando che le partite prendano il via proviamo a fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali portati in dote da questo Monday Night.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Contesto interessante quello che riguarda i risultati di Serie C: anche nel girone A si gioca una partita importante per la parte alta della classifica, l’Atalanta U23 ha giocato anche un recupero mercoledì e ha perso una grande occasione, facendosi rimontare in casa due gol di vantaggio dal Renate e mancando quello che sarebbe stato un doppio sorpasso per prendersi il terzo posto. Il Legnago Salus però, a differenza di altre rivelazioni che via via si sono perse, sta tenendo botta: i veneti in questo momento sono ben saldi all’interno della griglia dei playoff e possono salire ancora.

Già trovare il Legnago negli spareggi per la promozione sarebbe un risultato a sorpresa, ma addirittura questa squadra potrebbe provare a prendersi la qualificazione diretta alla fase nazionale e, in questo senso, battere l’Atalanta U23 sarebbe un colpo davvero interessante e prezioso. Tra poche ore saremo in campo per questi risultati di Serie C che chiuderanno la 28^ giornata, a quel punto ne mancheranno soltanto dieci al termine della regular season…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Legnago Salus Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 67

Padova 61

Vicenza 49

Triestina 46

Atalanta U23 45

Lumezzane 41

Legnago Salus 40

Virtus Verona 39

Pro Vercelli 38

Albinoleffe, Giana Erminio 37

Renate 36

Pro Patria 35

Trento 34

Arzignano, Pergolettese 33

Novara 30

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 17

GIRONE C

Ore 20:45 Benevento Sorrento

Ore 20:45 Foggia Crotone

Ore 20:45 Juve Stabia Turris

Ore 20:45 Virtus Francavilla Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 55

Picerno 50

Avellino, Taranto 49

Benevento 48

Casertana 47

Crotone 43

Latina 41

Sorrento, Giugliano 39

Audace Cerignola 38

Acr Messina 36

Potenza 35

Catania 34

Foggia 32

Turris 28

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Monterosi 20

Brindisi 17











