Risultati Serie C/ Classifiche e diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna sotto ai riflettori: oggi sabato 31 agosto 2019 infatti otterremo i primi risultati per la Serie C, che darà il via proprio oggi alla sua seconda giornata. I match che ci aliteranno oggi però sono ben pochi appena tre, uno per girone: va però detto che la notizia non arriva certo a sorpresa. Già a inizio stagione, quando abbiamo assistito al sorteggio per fissare la divisione dei gironi e il calendario del terzo campionato italiano infatti abbiamo avuto notizia del nuovo schema, che verrà osservato per tutto il resto della stagione regolamentare del campionato di Lega pro. Rispetto all’anno scorso quindi di sabato avremo solo un piccolo assaggio (di solito concentrato nella fascia serale) e sarà la domenica la giornata clou per i risultati di serie C.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a vedere quali saranno le partite e quindi anche i risultati di Serie C che otterremo oggi, anche se come visto, il programma sarà ben ridotto. Ecco infatti che il primo fischio d’inizio è stato fissato per le ore 17,00. quando per il girone A del terzo campionato italiano avrà inizio la sfida tra Pianese e Arezzo, dove la compagine amaranto spera di confermarsi dopo il successo ottenuto sul Lecco. Secondo incontro messo in calendario è quello per il girone C, tra Paganese e Monopoli e in tal caso non dovremmo attendere molto perché il fischio d’inizio è stato fissato già per le ore 17,30. Sarà solo nella serata che avrà luogo anche l’ultimo anticipo della seconda giornata: ci riferiamo quindi alla sfida per il girone B di Serie C, tra Piacenza e Modena.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 17,00 Pianese-Arezzo

CLASSIFICA

Arezzo, Pontedera, Pro Vercelli, Como, Renate, AlbinoLeffe, Monza, Olbia 3

Alessandria, Gozzano 1

Siena, Pro Patria, Pistoiese, Lecco, Carrarese, Novara, Juventus U23, Pergolettese, Giana Erminio, Pianese 0

GIRONE B

Ore 20,45 Piacenza-Modena

CLASSIFICA

Reggio Audace, Carpi, Padova, Sambenedettese, Triestina, Rimini, Sudtirol, Fermana 3

Vicenza, Piacenza, Modena, ArzignanoChiampo 1

Ravenna, Gubbio, Imolese, Vis Pesaro, Fano, Virtus Verona, Cesena, Feralpisalò 0

GIRONE C

Ore 17,30 Paganese-Monopoli

CLASSIFICA

Catania, Ternana, Bari, Viterbese, Catanzaro, Potenza, Monopoli, Bisceglie 3

Reggina, Cavese, Picerno, Virtus Francavilla 1

Paganese, Teramo, Vibonese, Rende, Casertana, Rieti, Sicula Leonzio, Avellino 0



