Risultati Serie C/ Diretta gol live score, 2° turno playoff dei gironi

RISULTATI SERIE C: SPICCA IL DERBY PUGLIESE BARI-FOGGIA

Dopo lo stop per il focolaio Covid alla Virtus Verona che di conseguenza ha dovuto rinviare a domenica la partita del primo turno vinta contro la Triestina, ecco che oggi mercoledì 19 maggio 2021 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il secondo turno dei playoff, che sono ancora nella fase suddivisa per gironi. Ricordiamo allora in breve il regolamento di questo turno: alle tre squadre vincitrici degli incontri del primo turno di ciascun girone, si aggiungeranno le due peggiori squadre classificate al quarto posto fra i tre gironi e la squadra quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata (cioè quest’anno il girone B). Le quattro partecipanti di ciascun girone sono ordinate in base al piazzamento in classifica nella stagione regolare: la migliore classificata affronta in casa e in gara unica la peggiore classificata, mentre la seconda ospita la terza.

Le squadre vincenti avranno accesso alla successiva fase playoff nazionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso al turno successivo dei playoff di Serie C la squadra meglio classificata al termine della regular season.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno un grande mercoledì con i risultati Serie C in questo secondo turno dei playoff nella fase a gironi. Alle ore 17.30 ci sarà il fischio d’inizio di ben quattro partite: Cesena Matelica e FeralpiSalò Virtus Verona che sono le due sfide del girone B, Juve Stabia Palermo del girone C e il derby piemontese Pro Vercelli Juventus U23 per quanto riguarda il girone A. Appena un quarto d’ora dopo, dunque alle ore 17.45, ecco un derby ancora più sentito, cioè Bari Foggia per il girone C, infine alle ore 18.00 sarà la volta di AlbinoLeffe Grosseto, la seconda sfida relativa al girone A. Come detto già in precedenza, si tratta di partite secche e che non prevedono tempi supplementari: se al triplice fischio finale la situazaione sarà in parità, avanzerà al turno successivo la squadra che gioca in casa, meglio piazzata in campionato.

RISULTATI SERIE C, 2° TURNO PLAYOFF

Ore 17.30

Cesena Matelica

FeralpiSalò Virtus Verona

Juve Stabia Palermo

Pro Vercelli Juventus U23

Ore 17.45

Bari Foggia

Ore 18.00

AlbinoLeffe Grosseto

