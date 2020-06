Risultati Serie C/ Diretta gol live score, andata playout (sabato 27 giugno)

Dopo una pausa durata quattro mesi, i risultati di Serie C tornano a farci compagnia: tuttavia, a differenza dei primi due campionati di calcio in Italia, il torneo della terza divisione ha dichiarato conclusa la sua stagione regolare e presenta subito gli spareggi: sabato 27 giugno è il turno dell’andata dei playout, sei partite che – dovendo aspettare il ritorno – decreteranno le squadre che retrocederanno in Serie D, e quelle che invece si salveranno. I playout si giocano girone per girone, senza incroci; dunque per il girone A avremo Pianese Pergolettese (ore 17:30) e Olbia Giana Erminio (ore 20:00), per il girone B gli appuntamenti sono Arzignano Imolese (ore 17:30) e Fano Ravenna (ore 18:30), infine per il girone C avremo Rende Picerno (ore 18:00) e Bisceglie Sicula Leonzio (ore 19:00). Sarà interessante allora valutare quello che succederà, ma prima dobbiamo ricordare quale sia la formula che regola questi spareggi.

RISULTATI SERIE C: FORMULA E CONTESTO

I risultati di Serie C per l’andata dei playout ci ricordano dunque che si gioca appunto sui 180 minuti, che in qualunque caso resteranno tali: non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore, e non è attiva la regola che stabilisce il valore doppio sui gol segnati fuori casa. Il che significa che, qualora la differenza reti al termine delle due gare fosse in parità, a retrocedere sarebbe la squadra messa peggio in classifica. Da questo punto di vista la situazione non è cambiata con il lockdown da Coronavirus; se vogliamo la grande novità è stata rappresentata dall’algoritmo, che è stato adottato per definRisultaire le classifiche dei gironi e stabilire di conseguenza la griglia dei playoff e gli accoppiamenti dei playout. Chiudere la stagione regolare sarebbe stato particolarmente complesso: iniziare a giocare a metà giugno, e dovendo disputare oltre 10 giornate prima degli spareggi, avrebbe richiesto troppo tempo e si è pensato di chiudere, passando subito a quella che possiamo definire fase ad eliminazione diretta. Ora si tratta di giocare…

RISULTATI SERIE C: ANDATA PLAYOUT

Ore 17:30 Arzignano Imolese

Ore 17:30 Pianese Pergolettese

Ore 18:00 Rende Picerno

Ore 18:30 Fano Ravenna

Ore 19:00 Bisceglie Sicula Leonzio

Ore 20:00 Olbia Giana Erminio



