Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei play off, 1^ turno dei gironi

Dopo lunghe peripezie, si accendono i primi match per i play off della Serie C, cui risultati sono dunque attesi già per la serata di oggi, martedì 30 giugno. Dopo infatti lo scoppio della pandemia da coronavirus, erano ben poche le speranze che il terzo campionato italiano potesse ripartire: pure la federazione è riuscita a fare tornare tutto (o quasi) in campo, non già per disputare il finale della stagione regolare, ma per andare direttamente ai play out e play off con nuova formula per far arrivare dal campo i verdetti ultimi di testa stagione 2019-20 così particolare. Si è infatti deciso che, determinate le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza (già leader indiscusse del proprio girone), sarà il campo a decidere della quarta promossa: e oggi con i risultati della Serie C per il primo turno dei play off già avremo i primi responsi. Dopo tutto oggi si giocherà a partita secca: chi perde torna a casa e dovrà dire addio alle sue speranze di accedere alla cadetteria. Ma prima di vedere nel dettaglio la formula, ricordiamo quali saranno le squadre oggi in campo. Ecco infatti che il fischio d’inizio per la maggiorate delle sfide occorrerà alle ore 20.30: qui avranno inizio gli incontri del girone C Catania-Virtus Francavilla e Catanzaro-Teramo, come pure del girone A Novara-Albinoleffe. Solo alle ore 20.45 si accenderà l’incontro per il girone B tra Padova e Sambenedettese.

RISULTATI SERIE C, PLAY OFF : CONTESTO E NORME

Dopo quando accaduto al mondo del calcio negli ultimi mesi, ecco che ci prospetta davanti una serata dedicata ai risultati della Serie C davvero particolare. Come detto prima, non si è arrivato ala conclusione della stagione regolare, ma decise le promozioni per merito sportivo delle tre capoliste di ogni girone, si è deciso di optare per la disputa diretta dei play off per fissare la 4^ promossa in Serie B. Dunque si è dovuto di conseguenza cristallizzare le classifiche di ogni girone per determinare gli incroci a cui assisteremo questa sera, tenendo ovviamente anche conto dell’esito della finale della Coppa Italia Serie C, ma anche qui è sorta una sostanziale novità. La Lega infatti ha dato la libertà ai club che avrebbero dovuto prendere parte alla fase finale del campionato di prendere parte o meno ai play off e play out, senza penale in caso di eventuale no: una mossa unica nel suo genere ma che tende la mano ai molte società, in difficoltà economiche dopo lo stop. Con alcune defezioni annunciate, per questo primo turno dei play off, è dunque un tabellone incompleto, con le partite con i club rinunciatari che vedono lo sfidante avanzare al secondo turno con un successo a tavolino. Ecco perché saranno poche le sfide che ci attenderanno nel 1^ turno a girone dei play off: solo tre per il gruppo C (vi sarà il posticipo Ternana-Avellino domani sera), e una a testa per i gironi A e B. Pure però siamo davvero impazienti di dare la parola al campo tre cinque sfide che verranno disputate a gara secca, e dove in caso di parità al 90’ vincerà il club meglio classificato (e padrone di casa stasera). Ci attende dunque una serata per i risultati della Serie C dei play off davvero emozionante.

RISULTATI SERIE C PLAY OFF 1^ TURNO

GIRONE A

Ore 20.30 Novara-Albinoleffe

GIRONE B

Ore 20.45 Padova-Sambenedettese

GIRONE C

Ore 20.30 Catania-Virtus Francavilla

Ore 20.30 Catanzaro-Teramo



© RIPRODUZIONE RISERVATA