Risultati Serie C/ Diretta gol live score e classifica dei gironi (23 febbraio)

Con i risultati di Serie C siamo arrivati alla 27^ giornata: abbiamo già assistito a 10 partite che hanno animato il sabato, di fatto triplicando il consueto appuntamento con gli anticipi, e domenica 23 febbraio si continua con l’ottavo turno del ritorno. Tornano protagonisti i gironi A, B e C con un programma davvero folto: entriamo nella fase calda della stagione perché a questo punto non è più concesso sbagliare, la classifica di ciascun raggruppamento è ancora corta (almeno nella corsa ai playoff) e ogni singola giornata sarà importante per perseguire i rispettivi obiettivi. Aspettando dunque che per i risultati di Serie C si torni a giocare – ricordando che le fasce orarie sono sempre quelle delle 15:00 e delle 17:30 – possiamo andare a scoprire qualcosa relativamente ai temi principali di questo turno di campionato, scoprendo anche come cambierà la classifica dei gironi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

E’ interessante scoprire nei risultati di Serie C la corsa all’anti-Monza nel girone A, o meglio al secondo posto visto che il primo è ormai dei brianzoli. Sembra essere una corsa a rilento tra Pontedera e Renate e adesso si è inserita anche la Carrarese: i granata devono riscattare il periodo negativo e ospitano l’Alessandria che corre per un posto nei playoff. Nel girone B la capolista Vicenza rischia a Cesena: ha pareggiato le ultime tre partite e, pur senza pagare dazio, potrebbe farsi superare in classifica con la Reggio Audace arrivata a -4, il Carpi può fare il salto di qualità nella trasferta di Salò e attenta ancora alla promozione diretta. Piatto ricco nel girone C, dove saranno protagoniste le prime tre della classifica: la Reggina difende 6 punti di vantaggio sul Bari e cerca di allungare, un grande Monopoli si è preso la terza posizione ma vuole fare ancora meglio, la Ternana sorniona va a Catania dove settimana scorsa ha ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Vedremo dunque cosa succederà sui tanti campi coinvolti per questi risultati di Serie C che riguardano la domenica.

GIRONE A

Ore 15:00 Juventus U23 Pianese

Ore 15:00 Olbia Pistoiese

Ore 15:00 Pontedera Alessandria

RINVIATA Giana Erminio Como

RINVIATA Lecco Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 61

Carrarese 45

Renate 43

Pontedera 42

Siena 40

AlbinoLeffe 39

Novara 38

Alessandria, Arezzo 37

Pistoiese, Juventus U23 33

Pro Patria, Como 32

Pro Vercelli 31

Lecco 28

Pergolettese 27

Giana Erminio 26

Pianese 24

Olbia, Gozzano 22

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena Vicenza

RINVIATA Feralpisalò Carpi

Ore 15:00 Gubbio Reggio Audace

RINVIATA Piacenza Sambenedettese

Ore 15:00 Ravenna Triestina

RINVIATA Arzignano Padova

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 58

Reggio Audace 54

Carpi 53

Sudtirol 48

Feralpisalò, Padova 44

Piacenza 41

Modena 40

Triestina 37

Sambenedettese 33

Fermana, Virtus Verona 32

Cesena 30

Ravenna, Gubbio, Vis Pesaro 27

Imolese 23

Arzignano 22

Rimini 21

Fano 21

GIRONE C

Ore 15:00 Catania Ternana

Ore 15:00 Cavese Bari

Ore 15:00 Monopoli Sicula Leonzio

Ore 15:00 Reggina Paganese

Ore 15:00 Viterbese Potenza

Ore 17:30 Casertana Vibonese

Ore 17:30 Picerno Bisceglie

Ore 17:30 Rende Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 60

Bari 54

Monopoli 51

Ternana 48

Potenza 46

Catanzaro 42

Teramo 40

Virtus Francavilla, Catania 37

Viterbese 35

Paganese 34

Cavese 33

Vibonese 32

Casertana, Avellino 31

Picerno 26

Sicula Leonzio, Bisceglie 19

Rende 17

Rieti (-5) 12



