Risultati Serie C/ Diretta gol live score e classifica gironi A, B, C (27^ giornata)

Per i risultati di Serie C parliamo delle partite che si giocano per la 27^ giornata, e in particolar modo oggi ci concentriamo su quelle di sabato 22 febbraio: una giornata più ricca rispetto al solito, che sarà contrassegnata da ben 10 gare. Cominciamo allora a capire quello che potrà succedere nei gironi A, B e C che oggi sono tutti impegnati; avremo in campo anche il Monza che sta viaggiando a vele spiegate verso una promozione diretta più che meritata (nonostante il recente rallentamento), ma anche tante squadre che lottano per i playoff e per evitare la retrocessione; ricordiamo infatti che il campionato di Serie C si concluderà con gli spareggi e dunque sarà ancora molto lungo, ma che nel frattempo la classifica dei gironi potrà cambiare in maniera sostanziale. Non resta dunque che tuffarci nelle atmosfere dei risultati di Serie C per questa 27^ giornata, e stare a vedere quello che succederà sui vari campi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Nel girone A, per i risultati di Serie C, torna a giocare il Monza: un punto nelle ultime due giornate e un altro ko interno arrivato contro la Juventus U23, ma il vantaggio dei brianzoli è enorme e soprattutto Renate e Pontedera hanno perso ancora, con la conseguenza che il margine è rimasto di 17 punti. Un Monza che dunque sembra dover aspettare solo il momento giusto per festeggiare, mentre il Renate che oggi ospita la Pergolettese deve provare a staccare una Carrarese in forte crescita, e che a sua volta gioca in casa (contro il Gozzano). Nel girone B le squadre di vertice giocano tutte domenica, salvo il Sudtirol che però è quarto a 10 punti dal Vicenza; ci concentriamo allora sulla corsa ai playoff con particolare attenzione su Modena e Fermana (i marchigiani sono in forte ripresa), e sulla salvezza con alcune squadre coinvolte tra cui Fano e Imolese che si affrontano nella partita diretta del Mancini. Il girone C vivrà di due partite: il Rieti vuole evitare almeno la retrocessione diretta e cerca una vittoria contro il Teramo in calo dopo aver accarezzato il sogno della fase nazionale dei playoff, obiettivo ancora possibile per il Catanzaro che però oggi rischia sul campo della Virtus Francavilla. Tra poco si gioca, dunque vedremo come andranno le cose nei risultati di Serie C…

GIRONE A

ore 15:00 Carrarese Gozzano

ore 15:00 Renate Pergolettese

ore 17:30 Monza Arezzo

ore 20:45 Siena AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 60

Renate 43

Pontedera, Carrarese 42

Siena 39

Novara, AlbinoLeffe 38

Alessandria 37

Arezzo 36

Pistoiese, Juventus U23 33

Pro Patria, Como 32

Pro Vercelli 31

Lecco 28

Giana Erminio 26

Pianese, Pergolettese 24

Olbia, Gozzano 22

GIRONE B

ore 15:00 Modena Sudtirol

ore 15:00 Virtus Verona Rimini

ore 18:30 Fermana Vis Pesaro

ore 20:45 Fano Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 58

Reggio Audace 54

Carpi 53

Sudtirol 48

Feralpisalò, Padova 44

Piacenza 41

Modena, Triestina 37

Sambenedettese 33

Fermana 32

Virtus Verona 31

Cesena 30

Ravenna, Gubbio, Vis Pesaro 27

Imolese 23

Arzignano 22

Rimini 20

Fano 18

GIRONE C

ore 15:00 Rieti Teramo

ore 20:45 Virtus Francavilla Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 60

Bari 54

Monopoli 51

Ternana 48

Potenza 46

Catanzaro 42

Catania, Teramo 37

Viterbese 35

Virtus Francavilla, Paganese 34

Cavese 33

Vibonese 32

Casertana, Avellino 31

Picerno 26

Sicula Leonzio, Bisceglie 19

Rende 17

Rieti (-5) 12



