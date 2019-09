Risultati Serie C/ Diretta gol live score e classifiche dei gironi A, B e C

Mentre i primi due campionati italiani sono fermi per la prima sosta delle nazionali della stagione, ecco che la lega pro continua ad allietare il nostro fine settimana. Oggi sabato 7 settembre 2019 infatti si disputerà la prima giornata per i risultati della Serie C del terzo turno e ovviamente saranno di scena i tre gironi protagonisti, A, B e C. Ecco che poi osservando il programma anche per questo terzo turno ben poco cambierà dalle prime due giornate a cui abbiamo già assistito: la formula infatti fornita alla presentazione del calendari del terzo campionato italiano non è cambiata nonostante non siamo ormai più di tanto agli inizi della stagione. Ecco quindi che per la giornata di sabato sono previsti appena tre anticipi, uno per ogni gruppo, mentre sarà concentrato sulla domenica tutti gli altri incontri per il terzo campionato italiano: così sarà anche in questa particolare settimana, dove è solo la Serie C a dominare il palcoscenico.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Non perdiamo altro tempo quindi e andiamo a vedere subito quali sono gli anticipi della terza giornata del terzo campionato italiano che ci allieteranno in questo sabato, valido per i risultati della Serie C. Ecco dunque che da calendario tutti e tre gli incontri avranno luogo per le ore 20,45: per il girone A quindi si darà spazio alla sfida tra Novara e Lecco, attesa al Silvio Piola e che vede gli azzurri ben desiderosi di riscatto dopo il KO col Monza. Per il girone B invece i riflettori si accenderanno al Cabassi, altro stadio ben prestigioso, dove alla medesima ora saranno in campo per il terzo turno Carpi e Vicenza. Ultima ma non certo per importanza o orario d’inizio, la partita del girone C della Serie C al Partenio con Avellino e Teramo, con i biancorossi di nuovo in campo dopo il match saltato con la Sicula leonzio della scorsa settimana.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 20,45 Novara-Lecco

CLASSIFICA

Monza, Como,Renate, Olbia 6

AlbinoLeffe 4

Siena, Arezzo, Pontedera, Pro Vercelli, Pistoiese, Pianese, Lecco 3

Carrarese, Alessandria, Gozzano, Pro Patria 1

Novara, Juventus U23, Pergolettese, Giana Erminio 0

GIRONE B

Ore 20,45 Carpi-Vicenza

CLASSIFICA

Carpi, Padova, Reggio Audace 6

Piacenza, Vicenza, Sambenedettese, Triestina 4

Rimini, Sudtirol, Fermana 3

Arzignano 2

Modena, Imolese, Gubbio, Feralpisalò 1

Ravenna, Vis Pesaro, Fano, Virtus Verona, Cesena 0

GIRONE C

Ore 20,45 Avellino-Teramo

CLASSIFICA

Ternana, Viterbese, Catania 6

Picerno, Catanzaro, Bisceglie 4

Bari, Potenza, Casertana, Monopoli, Avellino, Paganese 3

Reggina, Cavese, Virtus Francavilla 1

Teramo, Vibonese, Rende, Rieti, Sicula Leonzio 0



