Risultati Serie C/ Diretta gol live score, ritorno semifinali playoff (29 maggio)

RISULTATI SERIE C: LE SEMIFINALI PLAYOFF!

Finalmente ci siamo: i risultati di Serie C per le partite di domenica 29 maggio sono quelli delle semifinali di ritorno nei playoff, e dunque scopriremo a breve quali saranno le due squadre che proseguiranno la loro corsa, andandosi a sfidare in finale per la promozione. Padova Catanzaro alle ore 19:00, Palermo Feralpisalò alle ore 20:30 chiuderà il programma: queste le due partite, e noi dobbiamo ricordare che, a differenza dei turni precedenti, nelle semifinali playoff non è prevista la regola che premia la miglior squadra nella classifica della stagione regolare, in caso di differenza pari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Questo naturalmente aumenta il fascino delle due sfide, il cui contesto per quanto maturato all’andata è diverso: se infatti all’Euganeo si riparte da uno 0-0 che ha lasciato tutto come prima, al Renzo Barbera il Palermo difende un preziosissimo e forse definitivo 3-0 timbrato a Salò, e sembra davvero ad un passo dalla qualificazione. Scopriremo comunque tutto a breve, perché per la serata dedicata ai risultati di Serie C manca davvero poco; intanto noi, come di consueto, possiamo fare un rapido approfondimento su quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dal ritorno delle semifinali playoff, speriamo ancora una volta entusiasmanti.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Contesti diversi quindi nelle due partite che formano il quadro dei risultati di Serie C per il ritorno delle semifinali. Padova e Catanzaro si ritrovano dopo essersi annullate: nella semifinale di andata possiamo pacificamente dire che i calabresi, essendo in casa, hanno provato maggiormente a fare la partita ma le occasioni da una parte e dall’altra si sono equivalse, entrambi i portieri hanno disputato un’ottima gara e di conseguenza il pareggio senza reti è sembrato essere un risultato giusto, che ora certamente favorisce i biancoscudati ma non taglia fuori il Catanzaro, e anzi potrebbe consegnarci un esito ben oltre il 90’ minuto.

Il Palermo invece ha dominato in trasferta: nel momento della verità i rosanero si sono dimostrati grande squadra, perché la Feralpisalò è un’avversaria rognosa e di qualità ma è stata spazzata via a domicilio. Adesso ai Leoni del Garda servirebbero tre gol per recuperare e volare ai supplementari: impresa che certamente può essere alla portata del gruppo di Stefano Vecchi, ma il Palermo in questi playoff sta volando sulle ali dell’entusiasmo e la piazza sente vicino il ritorno in Serie B. Il fattore Renzo Barbera potrà fare molto in questa partita, e dunque si tratta di aspettare che le due partite delle semifinali playoff prendano il via…

RISULTATI SERIE C: RITORNO SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 19:00 Padova Catanzaro (andata 0-0)

Ore 20:30 Palermo Feralpisalò (andata 3-0)











