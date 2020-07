Risultati Serie C/ Diretta gol live score, semifinali playoff (venerdì 17 luglio)

Per i risultati di Serie C che riguardano venerdì 17 luglio parliamo di appena due partite: Reggio Audace Novara inaugura il programma alle ore 20:30, Bari Carrarese lo chiude alle ore 20:45. Siamo nelle semifinali dei playoff, e dunque questo è il penultimo passo verso la finale che stabilirà la squadra che si prenderà la promozione in Serie B. Come sappiamo, il lungo lockdown per Coronavirus ha costretto la Lega Pro a rivedere i suoi piani: ad un certo punto si era ventilata l’ipotesi che la stagione si potesse chiudere in anticipo ed essere congelata, il che avrebbe portato al blocco di promozioni e retrocessioni. Quando invece si è capito di poter tornare a giocare, sia pure a porte chiuse, si è passati al piano B: le vincitrici dei gironi (Monza, Vicenza e Reggina) sono salite di categoria, la regular season è stata interrotta e, grazie all’algoritmo, è stata formata la classifica per la griglia dei playoff e i playout. Dopo quattro turni, siamo arrivati alle semifinali: siamo allora in attesa di scoprire come andranno le cose in queste due partite, ancora una volta si giocherà in gara secca ma rispetto ai giorni precedenti c’è una modifica al regolamento che sembra marginale, e invece è assolutamente sostanziale.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ed ecco allora la modifica che accompagnerà i risultati di Serie C: ancora una volta le due semifinali dei playoff si giocano sulla distanza dei 90 minuti ma, se nei turni precedenti in caso di parità si qualificava la squadra in casa (cioè la testa di serie, per il miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare), questa volta se il punteggio dovesse essere in equilibrio si disputeranno anche i tempi supplementari (due da 15 minuti ciascuno), per passare poi agli eventuali calci di rigore. Dunque Novara e Carrarese, che oggi giocano in casa, non hanno più il problema di dover necessariamente segnare e vincere per volare in finale: potrebbero anche pareggiare a reti bianche e superare il turno attraverso la lotteria degli 11 metri. A sfruttare la regola del fattore campo nei quarti di finale sono state tre di queste squadre, vale a dire Bari, Reggio Audace e Carrarese; il Novara è l’unica ad aver vinto (in trasferta) e potrebbe avere un leggero vantaggio al Mapei Stadium. Delle quattro sfidanti, la favorita d’obbligo è il Bari di Aurelio De Laurentiis che un po’ tutti gli addetti ai lavori consideravano come la prima forza del girone C; la Reggina ha sovvertito il pronostico ma adesso i galletti hanno la grande occasione di prendersi la promozione e tornare in Serie B, vedremo allora quello che succederà con i risultati di Serie C per le semifinali dei playoff.

RISULTATI SERIE C: SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 20:30 Reggio Audace Novara

Ore 20:45 Bari Carrarese



