Risultati Serie D/ Classifica, live score delle partite dei gironi B, C (15 gennaio)

Tornano protagonisti anche oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, i risultati Serie D. Infatti ci saranno da seguire con grande attenzione i gironi B e C, due gruppi da 20 squadre ciascuno e che di conseguenza hanno ben 38 giornate da disputare. Il loro cammino è più lungo rispetto a quello degli altri gironi della Serie D 2019-2020 e per finire in contemporanea hanno logicamente bisogno di alcuni turni infrasettimanali aggiuntivi. Detto che l’orario d’inizio di tutte le partite di oggi pomeriggio è fissato alle ore 14.30, ecco che nel girone B potremo assistere a questi match: Arconatese Seregno, Bolzano Sondrio, Brusaporto Pro Sesto, Castellanzese Inveruno, Dro Villa d’Almè, Folgore Caratese Milano City, Legnano Caravaggio, NibionnOggiono Levico Terme, Tritium Scanzorosciate e Virtus Bergamo Pontisola.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Sarà un mercoledì dunque stuzzicante per i risultati Serie D con la ventiduesima giornata dei due gruppi coinvolti. Se nel girone B tiene banco soprattutto il duello al vertice Pro Sesto-Legnano, ecco che nel girone C potremo scoprire se tornerà alla vittoria la capolista Campodarsego, che sabato aveva pareggiato (tutto il gruppo è sceso in campo già sabato proprio in previsione di questo turno infrasettimanale) ma conserva comunque un +7 sulla seconda. Andiamo allora adesso ad elencare pure le dieci partite in programma oggi per il girone C: si tratta di Cjarlins Muzane Union Clodiense, Delta Porto Tolle Campodarsego, Este Adriese, Feltre Cartigliano, Mestre Chions, Montebelluna Legnago Salus, San Luigi Luparense, Tamai Belluno, Vigasio Ambrosiana e Villafranca Caldiero Terme.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE, 22^ GIORNATA

GIRONE B

Arconatese Seregno

Bolzano Sondrio

Brusaporto Pro Sesto

Castellanzese Inveruno

Dro Villa d’Almè

Folgore Caratese Milano City

Legnano Caravaggio

NibionnOggiono Levico Terme

Tritium Scanzorosciate

Virtus Bergamo Pontisola

CLASSIFICA

Pro Sesto 44

Legnano 41

Scanzorosciate 38

Folgore Caratese 36

Arconatese 35

Tritium 34

Sondrio 33

Seregno 32

Brusaporto 31

Virtus Bergamo 29

NibionnOggiono 28

Caravaggio 25

Bolzano, Pontisola 24

Villa d’Almè 22

Castellanzese 21

Levico Terme 19

Dro 15

Milano City (-1) 14

Inveruno 13

GIRONE C

Cjarlins Muzane Union Clodiense

Delta Porto Tolle Campodarsego

Este Adriese

Feltre Cartigliano

Mestre Chions

Montebelluna Legnago Salus

San Luigi Luparense

Tamai Belluno

Vigasio Ambrosiana

Villafranca Caldiero Terme

CLASSIFICA

Campodarsego 44

Legnago Salus 37

Cartigliano 36

Ambrosiana, Union Clodiense 35

Adriese, Mestre 34

Feltre 33

Luparense 31

Cjarlins Muzane 30

Este 28

Delta Porto Tolle, Belluno, Caldiero Terme 27

Chions 26

Montebelluna 25

Vigasio 20

San Luigi 16

Villafranca 15

Tamai 13



