RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Siracusa aggancia il Trapani, colpo del Club Milano! (5 novembre 2023)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Cosa è successo nella domenica dedicata ai risultati di Serie D? Andiamo a scoprirlo insieme, partendo ovviamente dal girone A dove l’Alcione Milano pareggia nella sfida diretta contro il Chisola (0-0) e mantiene il suo vantaggio, l’Asti si fa sotto schiantando il PDHAE in Valle d’Aosta mentre il Varese pareggia sul campo del Ligorna, perdendo un’occasione. Nel girone B bella vittoria esterna per il Club Milano, cade invece il Caldiero Terme sul campo della Clivense, l’Arconatese non sbaglia e fa 2-1 contro la Casatese. Il girone C ci dice di un roboante 5-2 del Montecchio Maggiore sul Mori, il Bassano vince in trasferta contro il Montebelluna, il Treviso fa 1-1 contro il Campodarsego, tris dell’Union Clodiense al Bolzano. Nel girone D arriva il 3-0 del Ravenna sul Carpi nel big match, la Pistoiese vince 1-0 contro il Certaldo, bene anche il Sangiuliano City che fa 2-0 al San Donnino.

Il girone E per i risultati di Serie D fa registrare il successo del Grosseto contro la Trestina, il Livorno invece pareggia in casa contro il Follonica Gavorrano e scappa allora la Pianese, grazie al 3-1 sulla Sangiovannese. Nel girone F abbiamo la vittoria esterna dell’Avezzano e un 1-1 in Notaresco Sambenedettese; per il girone G successo del Cynthialbalonga sul Flamina, e della Nocerina per 4-2 sull’Anzio Calcio. Infine gli ultimi due gruppi: nel girone H 3-0 del Nardò al Bitonto e 2-0 della Gelbison al Gallipoli, nel girone I per la prima volta il Trapani non vince pareggiando 1-1 contro l’Acireale, quindi il Siracusa aggancia la vetta grazie al 4-0 esterno sulla Gioiese. (agg. di Claudio Franceschini)

NUOVO ROUND DI PARTITE!

Un nuovo appuntamento con i risultati di Serie D ci aspetta domenica 5 novembre: avremo una giornata particolarmente intensa con inizio dei match alle ore 14:30, va anche segnalato che mercoledì c’è stato il turno infrasettimanale e quindi le squadre tornano in campo dovendo anche gestire la situazione dal punto di vista fisico. Il campionato di Serie D, lo ricordiamo, si compone di nove gironi: per ciascuno è prevista la promozione solo della prima in classifica, i playoff servono per una gerarchia che riguarda gli eventuali ripescaggi e non tutti i gironi sono formati dallo stesso numero di squadre.

Ad ogni modo, i risultati di Serie D ci stanno presentando uno scenario molto interessante: in questa stagione, come già in altre, ci sono società nobili che vogliono ritrovare un posto al sole nel calcio italiano ma che stanno imparando come la corsa per vincere il girone di riferimento sia tutt’altro che semplice, perché la presenza di squadre agguerrite e che magari hanno poco da perder contribuisce a creare vere e proprie battaglie. Tra poche ore comunque scopriremo quello che succederà nei risultati di Serie D per domenica 5 novembre, e potremo dunque tracciare il nostro bilancio valutando anche in che modo cambieranno le classifiche dei gironi.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

È difficile parlare dei risultati di Serie D prendendo in esame ogni singolo girone: intanto possiamo analizzare la situazione del girone I, dove ci sono tre squadre che stanno facendo il vuoto. Il Trapani finora ha sempre vinto, e ha un rendimento devastante: 10 vittorie con 28 gol realizzati e appena due subiti. Tuttavia i granata hanno solo due punti di vantaggio sul Siracusa, che infatti ha nove vittorie e un pareggio; ottimo il rendimento dei siciliani così come della Vibonese, che già l’anno scorso aveva lottato per la promozione (virtualmente, con un Catania dominate) e che oggi con nove successi e una sconfitta si trova a tre punti dalla vetta.

Dunque Trapani, Siracusa e Vibonese fanno in fuga; le due squadre al quarto posto in classifica sono Licata e S. Agata che accusano la bellezza di 9 punti di ritardo dalla formazione calabrese. Ricordiamo che i risultati di Serie D per il girone I ci propongono anche la Reggina, iscritta al campionato di quarta divisione come Reggio Calabria: appena 5 punti nelle ultime cinque giornate, 15 punti in classifica che significa -3 dai playoff ma soprattutto 15 lunghezze di distanza dal Trapani capolista, che già all’inizio di novembre è virtualmente irraggiungibile per una società che è stata costretta a ripartire dalla Serie D.

GIRONE A

Alba Ticino

Chieri Fezzanese

Chisola Alcione Milano

Derthona Borgosesia

Gozzano Bra

Ligorna Città di Varese

PDHAE Asti

Pinerolo Vado

Sanremese Albenga

Vogherese Lavagnese

GIRONE B

Brusaporto Club Milano

Castellanzese Pro Palazzolo

Ciserano-Bergamo Tritium

Clivense Caldiero Terme

Piacenza Crema

Ponte San Pietro Legnano

Real Calepina Arconatese

Casatese Folgore Caratese

Varesina Desenzano

Villa Valle Caravaggio

GIRONE C

Breno Adriese

Castegnato Luparense

Chions Dolomiti Bellunesi

Cjarlins Muzane Portogruaro

Este Mestre

Montebelluna Bassano

Montecchio Maggiore Mori

Treviso Campodarsego

Union Clodiense Bolzano

GIRONE D

Corticella Mezzolara

Fanfulla Forlì

Lentigione Sammaurese

Pistoiese Certaldo

Prato Imolese

Ravenna Carpi

Sangiuliano City San Donnino

Sant’Angelo Progresso

Victor San Marino Aglianese

GIRONE E

Figline Tau

Ghivizzano Borgo San Donato

Livorno Follonica Gavorrano

Mobilieri Ponsacco Montevarchi

Poggibonsi Orvietana

Real Forte Querceta Pianese

Sangiovannese Vivi Altotevere

Cenaia Seravezza Pozzi

Trestina Grosseto

GIRONE F

Atletico Ascoli Tivoli

Campobasso Fano

Chieti Fossombrone

L’Aquila Sora

Matese Avezzano

Real Monterotondo United Riccione

Notaresco Sambenedettese

Termoli Vastogirardi

Vigor Senigallia Roma City

GIRONE G

Ardea Cavese

Atletico Uri Cynthialbalonga

Flaminia Boreale

Gladiator Cassino

Ischia Latte Dolce

Nocerina Anzio

Ostia Mare San Marzano

Sarrabus Ogliastra Budoni

Trastevere Romana

GIRONE H

Nardò Bitonto

Altamura Martina

Casarano Angri

Fidelis Andria Santa Maria Cilento

Gelbison Gallipoli

Gravina Città di Fasano

Manfredonia Matera

Palmese Paganese

Rotonda Barletta

GIRONE I

Akragas Sancataldese

Castrovillari Reggio Calabria

Gioiese Siracusa

Licata Portici

Real Casalnuovo Locri

S. Agata San Luca

Trapani Acireale

Ragusa Lamezia Terme

Vibonese Igea Virtus

