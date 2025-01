RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UN ALTRO INFRASETTIMANALE!

I risultati Serie D saranno protagonisti anche mercoledì 29 gennaio, con le partite che prenderanno il via alle ore 14:30 come ormai da consuetudine: per questo turno infrasettimanale sono impegnati i gironi A, B e C, che sono composti da 20 squadre e dunque devono fare più strada per completare la stagione regolare. Siamo arrivati in questo caso alla 25^ giornata, e il quadro è ricco: nel girone A il Bra, reduce da un pareggio, ha comunque 9 punti di vantaggio sul Città di Varese, margine davvero confortante che oggi la capolista proverà a difendere nel match casalingo contro il Derthona, che invece si trova appena sopra la zona playout.

Curiosamente, il Varese gioca contro la squadra che ha bisogno di una sconfitta del Derthona, perché l’Oltrepò ha due punti in meno; turno dunque abbordabile per entrambe, chi rischia invece è il Vado perché il Gozzano, dopo un avvio balbettante, ha aperto una bellissima striscia di vittorie e si trova in zona playoff, a tale proposito possiamo dire che la NovaRomentin in quarta posizione potrebbe operare il sorpasso sul Gozzano grazie alla partita di Chisola, ma attenzione anche qui perché si tratta della sesta della classe che punta i playoff. Ora per i risultati Serie D andiamo ad analizzare altre situazioni verso questo turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE D: IL QUADRO NEL GIRONE C

Dopo aver parlato del girone A, nei risultati Serie D scopriamo anche quale sia la situazione del girone C. In questa classifica comanda ancora il Treviso, che però ha un vantaggio risicato: sono 4 i punti che la capolista difende dall’assalto della Dolomiti Bellunesi, curiosamente nel fine settimana hanno perso entrambe ma alle loro spalle non ne ha approfittato nessuno, dunque il Campodarsego che è la terza forza del girone ha sempre 7 punti in meno del Treviso. La prima in classifica gioca oggi contro l’Adriese, in casa: partita non semplice, i rossoblu sono al quarto posto e difendono la loro posizione ai playoff.

Per la Dolomiti Bellunesi c’è invece l’ostacolo Bassano, sempre a domicilio: squadra che dieci anni fa ha sfiorato la Serie B prima di cedere il titolo sportivo al Vicenza, è ripartita dalla Serie D ma sta faticando parecchio, tanto da avere solo un punto di vantaggio sui playout. Il Campodarsego, che giustamente può ancora sperare nella promozione, è impegnato contro il Ciserano-Bergamo che rispetto alle ultime stagioni ha fatto qualche passo indietro: oggi lo troviamo quartultimo con la necessità di fare punti per evitare lo spareggio, che potrebbe naturalmente portare alla retrocessione in Eccellenza. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE A

Albenga Asti

Bra Derthona

Cairese Saluzzo

Chieri Lavagnese

Chisola NovaRomentin

Città di Varese Oltrepò

Gozzano Vado

Imperia Borgaro

Ligorna Sanremese

Vogherese Fossano

GIRONE B

Ciliverghe Mazzano Castellanzese

Club Milano Magenta

Crema Casatese

Desenzano Sangiuliano City

Folgore Caratese Pro Palazzolo

Ospitaletto Sondrio

Sant’Angelo Breno

Varesina Chievo

Vigasio Fanfulla

Pro Sesto Arconatese

GIRONE C

Brian Lignano Real Calepina

Brusaporto Este

Calvi Noale Luparense

Campodarsego Ciserano-Bergamo

Caravaggio Cjarlins Muzane

Chions Portogruaro

Dolomiti Bellunesi Bassano

Montecchio Maggiore Lavis

Villa Valle Mestre

Treviso Adriese

