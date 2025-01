RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UN MESE MOLTO INTENSO

Eccoci a un altro appuntamento con i risultati Serie D oggi, domenica 26 gennaio 2025: siamo in pieno inverno ma il campionato di Serie D 2024-2025 è decisamente “caldo”, soprattutto nei tre gironi settentrionali, che hanno già vissuto un turno infrasettimanale una decina di giorni fa e un altro ne hanno in programma mercoledì. Corrono quindi i raggruppamenti a 20 squadre, ma noi adesso vogliamo fare il punto sui gironi che rimarranno poi “stabili” per una settimana. Ricordato che in genere si giocherà di nuovo alle ore 14.30, possiamo parlare ad esempio del girone E, che metterà in copertina il big-match Grosseto Livorno, un derby toscano di lusso tra i dilettanti.

Questa potrebbe tra l’altro anche già essere una delle ultime occasioni per frenare la fuga del Livorno verso la promozione, dal momento che la capolista ha ben dieci punti di vantaggio su una coppia formata dal Seravezza Pozzi e dallo stesso Grosseto, che quindi ospitando i cugini ha la necessità di sconfiggerli se vuole tenere vivo l’inseguimento, che si è un po’ appannato negli ultimi tre turni, durante i quali il Grosseto ha vinto una sola volta, mentre il Livorno continua ad essere protagonista dei risultati Serie D grazie a una striscia aperta di quattro vittorie consecutive.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: I GIRONI PIÙ INCERTI

Potrebbe allora adesso essere più intrigante curiosare fra gruppi più incerti per i risultati Serie D, come ad esempio il girone G, che riunisce formazioni di Lazio, Campania e Sardegna con una coppia al comando composta da Gelbison e Cassino, le quali condividono la testa della classifica a quota 41 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sulla Puteolana, che ha tuttavia rallentato parecchio nelle ultime settimane. Ecco allora che potremmo essere di fronte a un duello per la promozione: oggi potrebbe essere delicata soprattutto la trasferta sul campo della Paganese quinta per il Cassino, match esternocontro la Cynthialbalonga anche per il Gelbison, però classifica alla mano potrebbe essere un ostacolo meno insidioso.

Se poi vi piace l’equilibrio, è ancora meglio la situazione del girone H, davvero palpitante per i risultati Serie D. Curiosamente, anche qui abbiamo una coppia al comando della classifica a quota 41 punti, in questo caso formata da Casarano e Nocerina, ma a rendere ancora più avvincente il tutto ci sono la Fidelis Andria a 40 punti e il Martina che ne ha 39, quindi quattro squadre racchiuse in due sole lunghezze. Domenica scorsa vinse solo la Nocerina, quindi ci fu un bel rimescolamento, ma oggi potrebbe di nuovo essere tutto in discussione…

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Derthona Gozzano

Fossano Imperia

NovaRomentin Chieri

Oltrepo Chisola

Sanremese Città di Varese

Vado Cairese

Lavagnese Bra

Asti Vogherese

Borgaro Ligorna

Saluzzo Albenga

GIRONE B

Arconatese Ospitaletto

Breno Desenzano

Chievo Sant’Angelo

Fanfulla Varesina

Pro Palazzolo Pro Sesto

Sangiuliano City Folgore Caratese

USD Casatese Ciliverghe Mazzano

Castellanzese Vigasio

Magenta Crema

Sondrio Club Milano

GIRONE C

Adriese Brian Lignano

CiseranoBergamo Villa Valle

Cjarlins Muzane Montecchio Maggiore

Portogruaro Dolomiti Bellunesi

Bassano Treviso

Real Calepina Calvi Noale

Este Campodarsego

Lavis Chions

Luparense Brusaporto

Mestre Caravaggio

GIRONE D

Cittadella Vis Modena United Riccione

Corticella Forlì

Fiorenzuola San Marino

Lentigione Piacenza

Prato Sasso Marconi

Ravenna Pistoiese

Sammaurese Tuttocuoio

SCD Progresso Imolese

Tau Zenith Prato

GIRONE E

Fezzanese Terranuova Traiana

Follonica Gavorrano Figline

Fulgens Foligno Flaminia

Grosseto Livorno

Montevarchi Orvietana

Ostia Mare Poggibonsi

San Donato Seravezza Pozzi

Siena Ghivoborgo

Trestina Sangiovannese

GIRONE F

Ancona Vigor Senigallia

Atletico Ascoli Recanatese

Avezzano Teramo

Castelfidardo Chieti

Fossombrone Sora

Isernia Fermana

L’Aquila Sambenedettese

Roma City Termoli

SN Notaresco Civitanovese

GIRONE G

Atletico Lodigiani Guidonia

Cynthialbalonga Gelbison

Olbia Anzio

Sarnese Puteolana

Sarrabus Ogliastra Ilvamaddalena

Savoia Latte Dolce

Terracina Atletico Uri

Trastevere Real Monterotondo

Paganese Cassino

GIRONE H

Angri Francavilla

ASD Ugento Costa d’Amalfi

Brindisi Gravina

Città di Fasano Ischia

Matera Manfredonia

Nocerina Nardò

Palmese Casarano

Martina Acerrana

Virtus Francavilla Fidelis Andria

GIRONE I

Castrumfavara Licata

Locri Paternò

Nissa Sambiase

Pompei Vibonese

Sant’Agata Siracusa

Sancataldese Akragas

Scafatese Enna

Igea Virtus Acireale

USD Ragusa Reggina

