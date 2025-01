RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TURNO INFRASETTIMANALE IN TRE GIRONI

Oggi mercoledì 15 gennaio 2025 i risultati Serie D tornano a farci compagnia grazie a un parziale turno infrasettimanale che coinvolgerà i gironi A, B e C: come tifosi e appassionati sanno molto bene e come abbiamo ribadito già più volte, si tratta dei tre gruppi che sono stati allargati da 18 a 20 squadre per ospitare le formazioni che sono state iscritte in sovrannumero all’attuale edizione del campionato, che sono state distribuite in modo da fare sì che questo aumento coinvolgesse i tre gruppi del Nord Italia.

Detto che come al solito in questo periodo, essendo in pieno inverno, l’orario d’inizio sarà quello delle ore 14.30, ecco che nel girone A la situazione dopo l’ultimo turno di domenica vede sempre più netta la fuga al primo posto del Bra, che sta volando verso la promozione con 51 punti a fronte dei 44 del Vado. Attenzione allora in maniera speciale a queste due squadre, perché proprio oggi avremo Vado Bra, la partita che potrebbe rimescolare le carte, anche grazie al fattore campo per gli inseguitori, ma anche lanciare definitivamente la fuga della capolista.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: I GIRONI COINVOLTI OGGI

Nel nostro breve atto di presentazione di questo turno infrasettimanale per i risultati Serie D, adesso la nostra attenzione va rivolta al gruppo quasi completamente lombardo, cioè il girone B. Qui la battaglia sembra essere più stuzzicante, anche se forse già ristretta a un derby bresciano fra la capolista Ospitaletto e l’inseguitrice Desenzano, che insegue staccata di tre lunghezze rispetto ai 47 punti dei cugini. Oggi giocheranno in trasferta entrambe, ma sulla carta il match del Desenzano potrebbe essere più difficile: sarà un’occasione di fuga per l’Ospitaletto?

Infine il girone C, che è di fatto il gruppo del Nord-Est con l’aggiunta della provincia di Bergamo: anche qui sembra già essere ben definito il duello al vertice fra la capolista Treviso con i suoi 47 punti e l’inseguitrice Dolomiti Bellunesi, che è invece staccata di due lunghezze. Di recente però ha fatto molto meglio il Treviso, che ha recuperato sei punti in cinque giornate, effettuando anche il sorpasso. Proseguirà questo trend oppure la seconda saprà reagire e magari contro-sorpassare? Ce lo diranno naturalmente i risultati Serie D…

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Cairese

Borgaro Vogherese

Città di Varese Ligorna

Derthona Chieri

Fossano Albenga

Lavagnese Chisola

Oltrepo NovaRomentin

Saluzzo Gozzano

Sanremese Imperia

Vado Bra

GIRONE B

Arconatese Folgore Caratese

Breno Varesina

Castellanzese Crema

Magenta Ospitaletto

Pro Palazzolo Desenzano

Sangiuliano City Sant’Angelo

Sondrio Pro Sesto

USD Casatese Club Milano

Vigasio Ciliverghe Mazzano

Fanfulla Chievo

GIRONE C

Adriese Dolomiti Bellunesi

Bassano Chions

Brusaporto Calvi Noale

Cjarlins Muzane Villa Valle

Este CiseranoBergamo

Luparense Brian Legnano

Mestre Campodarsego

Portogruaro Montecchio Maggiore

Real Calepina Treviso

Lavis Caravaggio

GIRONE I

Castrumfavara Reggina

