Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score delle partite (17 marzo)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022: LA SECONDA GIORNATA

La seconda giornata per i risultati del Torneo di Viareggio 2022 prende il via giovedì 17 marzo. Oggi in campo avremo i gironi 4, 5 e 6 che fanno parte del gruppo B: come abbiamo imparato nelle ultime edizioni, la prima fase è infatti divisa in due distinti raggruppamenti, che fanno poi fede nella composizione del tabellone degli ottavi (ovvero, le qualificate dei due diversi gruppi non si incrociano). Sono allora sei le partite cui assisteremo: saranno tutte alle ore 15:00, salvo variazioni dell’ultima ora.

Per il girone 4 Inter Jovenes Promesas e Empoli Pistoiese, per il girone 5 Fiorentina Alex Transfiguration e Pisa Monterosi, per il girone 6 Rappresentativa Serie D Garden City Panthers e Atalanta Siena. Diciamo subito che è abbastanza difficile definire quello che potrebbe succedere in campo, anche perché quest’anno la grande novità è data dal fatto che il campionato non si ferma e ci sono certe squadre che poi dovranno recuperare; dunque mettiamoci comodi e aspettiamo che per i risultati del Torneo di Viareggio 2022 si giochi.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente nella giornata odierna dei risultati del Torneo di Viareggio 2022 spiccano alcune protagoniste: Atalanta e Inter guidano idealmente il gruppo, le abbiamo viste fare sempre bene in questa competizione e potremmo anche dire che si tratta delle due squadre che negli ultimi anni sono riuscite a guidare il movimento della Primavera, la Beneamata con il grande ciclo targato Stefano Vecchi e la Dea vincendo due scudetti consecutivi. Sempre sulla breccia insomma, ma poi attenzione anche all’Empoli che al Torneo di Viareggio ha giocato la finale cinque anni fa ed è una squadra ancora oggi insidiosa.

Poi abbiamo naturalmente la Rappresentativa Serie D che è ormai una piacevole conferma nella Coppa Carnevale, e ogni anno mette in campo giovani interessanti pronti a lanciare le loro carriere. Riguardo le squadre straniere, una costante della competizione, nei risultati del Torneo di Viareggio 2022 per questa seconda giornata avremo impegnati gli spagnoli delle Jovenes Promesas, una sorta di “All Star” per chiamarlo così, e le nigeriane Alex Transfiguration e Garden City Panthers. Una di queste riuscirà ad arrivare agli ottavi? Lo scopriremo…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022

GIRONE 4

Ore 15:00 Inter Jovenes Promesas

Ore 15:00 Empoli Pistoiese

GIRONE 5

Ore 15:00 Fiorentina Alex Transfiguration

Ore 15:00 Pisa Monterosi

GIRONE 6

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D Garden City Panhters

Ore 15:00 Atalanta Siena



