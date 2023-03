Risultati Torneo di Viareggio 2023, classifiche/ Diretta gol live score 24 marzo

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: ULTIME PARTITE DELLA FASE A GIRONI

I risultati del Torneo di Viareggio 2023 oggi, venerdì 24 marzo, ci faranno compagnia con le ultime partite della fase a gironi per i primi quattro gruppi di questa storica manifestazione di calcio giovanile, dal momento che la Viareggio Cup si avvia fra oggi e domani a completare la sua prima fase, per dare spazio poi da martedì prossimo ai turni ad eliminazione diretta. Oggi torneranno in campo le squadre che erano state protagoniste lunedì della giornata inaugurale e poi di nuovo naturalmente mercoledì per quanto riguarda il secondo turno dei gironi, dunque si completerà anche la terza e ultima giornata appunto della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2022 almeno per i gruppi 1, 2, 3 e 4.

Uomini e donne: Alessandro Schiavone a L'isola dei famosi?/ "Scordo Desdemona..."

Per la precisione, oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2023 ci arriveranno dai gironi 1, 2, 3 e 4, che formano nel loro complesso il cosiddetto gruppo A della Viareggio Cup 2023, dal quale passeranno le prime due di ciascun girone, per un totale di otto squadre su sedici che avanzeranno agli ottavi di finale – verdetti già importanti saranno attesi comunque oggi, perché la fase a gironi si concluderà nelle prossime ore in questa metà del tabellone, mentre con le stesse modalità sarà domani la conclusione negli altri quattro gironi.

Benedetta e Mattia, bacio ad Amici 22/ Cos'è successo durante il Serale, i rumors

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i risultati Torneo di Viareggio 2023 nel cosiddetto gruppo A, con i quattro gironi che avevamo visto all’opera già lunedì e mercoledì pomeriggio. Per il girone 1 avremo quindi, fermo restando che per tutti il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00, le partite Sassuolo Carrarese e Ruh Lviv Olympique Thiessois, con le due italiane che si sono dimostrate superiori. Nel girone 2 invece l’appuntamento sarà con Torino APIA Leichhardt e Don Torcuato Pontedera: granata in vetta, attenzione alla sfida tra chi attualmente è secondo e terzo.

Borrelli “Camorristi? Via diritto genitorialità”/ “Gli vanno levati i figli a 1 anno”

Ci restano ancora altri due raggruppamenti da presentare per i risultati odierni al Torneo di Viareggio 2023. Per il girone 3 avremo allora Empoli Benevento e Westchester United San Donato, con Empoli e Benevento già promosse ma che oggi si sfideranno per il primo posto, infine nel girone 4 potremo seguire Spal Pisa e Honved Kallon, con molto ancora in palio dal momento che questo raggruppamento era cominciato con due pareggi nella prima giornata, quindi anche chi insegue non è ancora eliminato.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: 3^ GIORNATA GRUPPO A

Ore 15.00

GIRONE 1

Sassuolo Carrarese

Ruh Lviv Olympique Thiessois

CLASSIFICA: Sassuolo 6, Carrarese 4, Olympique Thiessois 1, Ruh Lviv 0

GIRONE 2

Torino APIA Leichhardt

Don Torcuato Pontedera

CLASSIFICA: Torino 4, Pontedera 3, Don Torcuato 2, APIA Leichhardt 1

GIRONE 3

Empoli Benevento

Westchester United San Donato

CLASSIFICA: Empoli 6, Benevento 6, San Donato 0, Westchester United 0

GIRONE 4

Spal Pisa

Honved Kallon

CLASSIFICA: Spal 4, Honvéd 4, Kallon 1, Pisa 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA