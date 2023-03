Risultati Torneo di Viareggio 2023, classifiche/ Diretta gol live score del gruppo A

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SI TORNA IN CAMPO!

Si torna a giocare per i risultati del Torneo di Viareggio 2023: le partite che ci vengono proposte mercoledì 22 marzo prendono il via alle ore 15:00, e sono le otto che compongono il gruppo A. Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi: i risultati del Torneo di Viareggio 2023 nella loro prima fase sono composti da otto gironi da quattro squadre ciascuno, ma divisi anche in gruppo A e gruppo B. Questo sarà importante in sede di sorteggio per gli ottavi di finale, dove infatti i due gruppi rappresenteranno due urne distinte all’interno delle quali formare gli accoppiamenti.

Riguardo i risultati del Torneo di Viareggio 2023 che ci faranno compagnia mercoledì possiamo allora dire che le partite cui assisteremo saranno quelle valide per la seconda giornata nei gironi 1, 2, 3 e 4: chiaramente già oggi potremmo avere qualche squadra qualificata agli ottavi, poi gli incroci del calendario ci diranno come termineranno i vari gironi dopo la terza giornata. Siamo pronti a vivere questo pomeriggio dedicato ai risultati del Torneo di Viareggio 2023, possiamo dunque fare un rapido focus circa gli elementi principali di questa giornata.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Circa i risultati del Torneo di Viareggio 2023 per questa seconda giornata del gruppo A, dobbiamo dire che a impressionare nel corso del primo turno è stato soprattutto il Torino: i giovani granata hanno rifilato 6 gol al Pontedera e dunque comandano di autorità la classifica del loro girone. Sono arrivate vittorie convincenti anche per l’Empoli, contro il Westchester United, e il Benevento che ha battuto il San Donato, una delle squadre che hanno acquisito il diritto a giocare il Torneo di Viareggio 2023 dopo la rinuncia di un paio di partecipanti (in questo caso i Berekum Freedom Fighters).

Ha vinto anche il Sassuolo, che è campione in carica; tuttavia i neroverdi hanno dovuto penare contro il Ruh Lviv, squadra vista in Youth League contro Inter e Milan nei playoff e agli ottavi, e hanno dovuto aspettare il recupero per ottenere i primi tre punti di questa kermesse. Altre partite sono terminate in parità, dopo una giornata chiaramente è ancora presto per tracciare i nostri bilanci e dunque attendiamo con trepidazione che per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 si torni a giocare…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: 2^ GIORNATA GRUPPO A

GIRONE 1

Ore 15:00 Sassuolo Olympique Thiessois

Ore 15:00 Ruh Lviv Carrarese

CLASSIFICA: Sassuolo 3, Carrarese 1, Olympique Thiessois 1, Ruh Lviv 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Torino Don Torcuato

Ore 15:00 APIA Leichhardt Pontedera

CLASSIFICA: Torino 3, APIA Leichhardt 1, Don Torcuato 1, Pontedera 0

GIRONE 3

Ore 15:00 Empoli San Donato

Ore 15:00 Westchester United Benevento

CLASSIFICA: Empoli 3, Benevento 3, San Donato 0, Westchester United 0

GIRONE 4

Ore 15:00 Spal Kallon

Ore 15:00 Honvéd Pisa

CLASSIFICA: Kallon 1, Pisa 1, Honvéd 1, Spal 1











