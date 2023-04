RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023/ Sassuolo e Torino ok, poi ai rigori…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: TUTTI I VERDETTI

Il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2023 per i quarti di finale è adesso completo, le quattro squadre semifinaliste saranno Torino, Sassuolo, Bologna e Fiorentina. La vittoria più netta è stata quella dei granata, perché il Torino ha vinto per 3-1 contro la Rappresentativa Serie D grazie ai gol di Vaiarelli al 31’ minuto, Del Sorbo al 73’ e infine Capac nel recupero, vanificando così il temporaneo pareggio di Barbera al 43’. Successo anche per il Sassuolo, che continua la difesa del titolo battendo la Sampdoria per 2-1: gol emiliani con Lolli al 19’ minuto e Corradini al 43’, nella ripresa i blucerchiati sono riusciti solo a dimezzare le distanze con Leonardi al 60’.

Epilogo ai calci di rigore invece per Bologna Empoli: pareggio per 1-1 con gol emiliano di Vallarelli al 33’ minuto e rete toscana di Ravaglioli al 59’, poi però ai rigori l’Empoli ha sbagliato addirittura tre volte mentre i tiratori del Bologna sono stati perfetti, guadagnando così un posto in semifinale. Anche Fiorentina Honved è terminata ai calci di rigore, anche se in questo caso dopo un pareggio per 0-0: tre errori consecutivi dei magiari hanno sancito la qualificazione della Viola tra le prime quattro della Viareggio Cup 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTITE AL VIA!

Stanno finalmente per cominciare le partite che ci forniranno il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2023 per i quarti di finale. Non possiamo fare a meno di notare che tutte le squadre che partecipano al campionato Primavera 1 sono arrivate qui: in stretto ordine alfabetico Bologna, Empoli, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo e Torino si sono qualificate per i quarti, dunque le uniche “intruse” sono la già citata Honved e la Rappresentativa Serie D. Questo chiaramente non è un risultato che in termini assoluti ci parli della bontà del campionato 1; i limiti del nostro movimento Under 19 sono ben noti.

Se è vero che la nazionale di categoria si è appena qualificata per gli Europei è altrettanto vero che il torneo di casa nostra sembra ormai essere poco competitivo, e il fatto che le sue sei rappresentanti siano ai quarti del Torneo di Viareggio 2023 ci dice soprattutto che le rivali non erano poi straordinarie, tanto che mancavano soprattutto le grandi firme straniere ma anche le big italiane (erano assenti Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma tra le altre, e poi naturalmente anche l’Atalanta). Ad ogni buon conto noi dobbiamo raccontare quello che ci dice il campo, e siamo pronti ancora una volta a farlo: è arrivato il momento che stavamo aspettando, mettiamoci comodi perché per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 i quarti di finale prendono il via! (agg. di Claudio Franceschini)

L’UNICA STRANIERA

Abbiamo già visto, nel presentare i risultati del Torneo di Viareggio 2023, che c’è soltanto una squadra straniera ancora in corsa nei quarti di finale. Si tratta della Honved: società storica, che sotto l’egida del ministero della difesa fu grande e leggendaria ospitando quei campioni (su tutti Ferenc Puskas) che raggiunsero la finale del Mondiale 1954 e rappresentarono una nazionale magiara fortissima, anche se purtroppo ben poco vincente (ma all’epoca le occasioni non erano troppe; per esempio, gli Europei non esistevano ancora). Sia come sia, la Honved ha giocato nel girone 4 e lo ha vinto, esordendo con un pareggio contro la Spal ma poi battendo Pisa (1-0) e Kallon (4-3), squadra della Nigeria.

Primo posto in classifica davanti ai nerazzurri, e accoppiamento agli ottavi con il Mavlon: un altro avversario africano, questa volta della Nigeria, battuto con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Fabiankovits e Kaczvinszki, arrivati tra il 36’ e il 40’. Ricordiamo che i risultati del Torneo di Viareggio hanno visto l’anno scorso arrivare in finale i nigeriani dell’Alex Transfiguration, poi battuti ai rigori dal Sassuolo; l’ultima straniera a vincere la Coppa Carnevale è stata invece l’Anderlecht, che in finale nel 2014 ha battuto un Milan che giusto un anno dopo si sarebbe preso la rivincita sui belgi. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I QUARTI!

È tempo di quarti di finale per i risultati del Torneo di Viareggio 2023: giovedì 30 marzo è il giorno in cui si giocano le quattro partite che determineranno le semifinaliste della Coppa Carnevale. Ancora una volta, come era già capitato due giorni fa per gli ottavi, si gioca in contemporanea: l’appuntamento dunque è per le ore 15:00 e le quattro partite che ci faranno compagnia oggi sono Bologna Empoli, Fiorentina Honved, Sampdoria Sassuolo e Torino Rappresentativa Serie D, dunque abbiamo sette squadre italiane a fronte di una sola straniera, che è europea.

Peraltro, la Honved è uscita vincente dalla partita contro il Mavlon: di fatto una rappresentante da “fuori” ci sarebbe stata in ogni caso ma ancora una volta bisogna dire che, nonostante la proporzione di partenza tra italiane e straniere fosse quasi al 50% (17 contro 15) le nostre squadre hanno fatto la differenza e sono riuscite a mostrare la loro superiorità. Vedremo oggi cosa succederà con i risultati del Torneo di Viareggio 2023: alcune partite sono parecchio interessanti, dunque ora si tratta di studiare il quadro generale e provare a ipotizzare chi si qualificherà per la semifinale della Coppa Carnevale.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: IL CONTESTO

Le quattro partite che ci faranno compagnia per i risultati del Torneo di Viareggio 2023 vedono sicuramente alcune squadre partire favorite. Fiorentina e Torino hanno impressionato agli ottavi: una ha segnato un poker e l’altra addirittura una manita, sono forse viola e granata le due principali candidate al titolo ma sicuramente non va dimenticato il Sassuolo, che è campione in carica e si è ripetuto l’anno scorso rispetto a un titolo già vinto qualche anno prima. Anche per i neroverdi quattro gol (a zero) nella partita degli ottavi di finale; così anche la Sampdoria.

È quasi un peccato allora che queste due selezioni debbano incrociarsi nei quarti; per contro è intrigante Bologna Empoli, sfida tra due società che fanno parte del campionato 1 e che sono pronte a darsi battaglia per un posto in semifinale. Si gioca le sue carte, pur partendo come detto sfavorita, la Rappresentativa Serie D: ormai una solida realtà che nei risultati del Torneo di Viareggio 2023 ci sta tutta, e che potrebbe anche stupire eliminando il Torino. Tra poco i campi forniranno le loro risposte sulle gare che valgono per i quarti di finale.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2023: QUARTI DI FINALE

Ore 15:00 Bologna Empoli 4-2 dcr

Ore 15:00 Fiorentina Honved 3-2 dcr

Ore 15:00 Sampdoria Sassuolo 1-2

Ore 15:00 Torino Rappresentativa Serie D 3-1











