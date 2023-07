Rita De Crescenzo, disavventura durante la diretta: “Morta dalla paura!”/ “C’era un topo in casa…”

Rita De Crescenzo, la live diventa “horror” alla vista di un topo

Il mondo del web ha avuto una crescita negli ultimi anni poderosa dal punto di vista dell’intrattenimento. Sempre più persone, giovani e non solo, cercano di farsi conoscere attraverso dirette, contenuti e simili attraverso le varie piattaforme. Un esempio lampante di questa tendenza è rappresentato dalla notorietà che investe alcuni personaggi “nati” su Tik Tok. Tra questi, “domina” la scena Rita De Crescenzo. La donna è seguita da migliaia di fan, viene chiamata di continuo a feste ed eventi e le sue live sulla piattaforma social sono un appuntamento fisso per una parte della community.

Proprio durante una delle ultime dirette su Tik Tok, Rita De Crescenzo ha vissuto attimi di panico che hanno colto di sorpresa le centinaia di persone in live. Come riporta Biccy, la donna era come di consueto impegnata ad intrattenere i propri follower chiacchierando, quando ad un certo punto delle urla sconcertate hanno destato la preoccupazione di tutti. “Oddio ma cos’è quello? Madonna! Non sto bene chiudete la diretta, maronn”, queste anche delle parole – tralasciando quelle incomprensibili – urlate da Rita De Crescenzo nel bel mezzo di una delle ultime live.

Rita De Crescenzo, lasciata l’abitazione di pallonetto a causa di un topo

Nelle ore successive Rita De Crescenzo è intervenuta nuovamente in live proprio per spiegare l’accaduto e cosa avesse generato il panico generale poco prima. “Ragazze comunque devo dirvi una cosa: io me ne sto andando alla casa di pallonetto, purtroppo c’è un topo in casa e nessuno è riuscito a trovarlo”. Dunque, sarebbe stata la vista di un roditore a creare scompiglio nella live della Tiktoker, che ha poi aggiunto: “A questo punto secondo me devo chiamare qualcuno che si occupa di disinfestazioni, io ho troppa paura dei topi… Sono quasi morta dalla paura”.

Rita De Crescenzo – come riporta Biccy – ha dunque dovuto lasciare l’appartamento per la presenza di un topo che a quanto pare è riuscito a nascondersi tra le mura domestiche. La Tiktoker campana ha inoltre rassicurato il figlio sul prossimo intervento di una ditta di disinfestazione per ovviare alla presenza del roditore. “Non torno se non levano i topi, purtroppo non potrai mai prenderlo a meno che non smontate la cucina dal muro. Ho già chiamato e sistemato tutto… Domani capiranno loro come sistemare questa storia, scusatemi ma davvero mi sono molto spaventata perchè poi era bello grande”.











