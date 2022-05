Ritiro Leclerc, problema power unit Ferrari/ Video Gp Spagna F1: “Fa male ma…”

Delusione in casa Ferrari per il ritiro di Charles Leclerc. Sembrava di assistere ad un Gran Premio di Spagna perfetto, ma al 28esimo giro della gara tutto è cambiato. La power unit lo ha tradito: all’improvviso ha perso potenza ed è mestamente tornato ai box. Nulla da fare per la sua monoposto: ritiro inevitabile e quindi primo “zero” in classifica. Una domenica da dimenticare, quindi, per il monegasco, costretto al primo ritiro stagionale. «È il primo problema dell’anno, abbiamo fatto un lavoro straordinario finora in fatto di affidabilità», ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1. «Fa male perchè succede in una gara in cui ero primo e stavo gestendo alla grande le gomme», ha aggiunto il pilota della Ferrari.

Ma Charles Leclerc resta positivo: «Il campionato è lungo, dobbiamo guardare al positivo. Le grandi performance in qualifica e in gara, il feeling che avevo con le gomme e che avevo perso da 2-3 gare. Sono fiducioso per le prossime gare. Fa male ma guardiamo avanti». Dello stesso avviso è il team principal Mattia Binotto.

BINOTTO “RITIRO LECLERC? RESTO FIERO DI…”

«Dopo sei gare della stagione abbiamo una macchina molto veloce, andava forte. Dobbiamo essere contenti di aver sviluppato una buona macchina. Andava forte in tutte le condizioni. Peccato per il problema alla power unit, ma sono fiero e orgoglioso di chi l’ha sviluppata. È capitato un problema, ma insieme lo risolveremo», ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport F1. Il ritiro fa male, ma si guarda al futuro con fiducia, anche perché la F1-75 è tornata a gestire bene le gomme dopo alcune gare in cui ha faticato, come Imola e Miami. In merito alla reazione di Charles Leclerc, che dopo il ritiro è andato a salutare il team al muretto. «Ha dimostrato di essere maturato, ha l’atteggiamento da leader. Questo è positivo, perché dà serenità all’ambiente e aiuta a lavorare, oltre a fare ben sperare». Per quanto riguarda la causa del ritiro, confermato il problema alla power unito, anche se Leclerc ha parlato via radio nello specifico di un guasto al turbo.

